У п’ятницю, 21 травня, в кількох містах України одночасно пройде загальнонаціональна акція «Цензурі – НІ», організована громадськістю на підтримку журналістів, які знайшли у собі мужність виступити проти цензури, що її запроваджує нинішня влада.

Чи зможемо ми «відіпрати» бруд, який у вигляді цензурування проникає в українські ЗМІ? Організатори акції з Києва, Житомира, Івано-Франківська, Кіровограда, Одеси, Львова, Харкова та Чернігова спробують відповісти на ці питання, а окрім всього показати, як це робиться.

Акція відбуватиметься:

Київ: 12:00, Контрактова Площа (біля пам’ятника Г. Сковороді), контактна особа – Катерина Чепура, тел. 0661365984

Житомир: 12:00, вул. Михайлівська (біля міськвиконкому), контактна особа – Людмила Харчук, тел. 0678347140

Івано-Франківськ: 12:00, Вічевий майдан (перед великим екраном), контактна особа – Вікторія Михайлишин, тел. 0932453164

Львів: 12:00, проспект Свободи (біля пам’ятника Т. Шевченкові), контактна особа – Ольга Сало, тел. 0636286841

Харків: 12:00, вул. Сумська (біля пам’ятника Т. Шевченкові), контактна особа – Іван Омелян, тел. 0503304899

Чернігів: 15.00, Червона площа (біля Драматичного театру), контактна особа – Олександр Ясенчук тел. 0632361803

Кіровоград: контактна особа – Ярина Романів, тел. 0504872235 (місце і час проведення акції уточнюються і будуть повідомлені пізніше)

Одеса: контактна особа – Віра Попандопуло, тел. 0633413995 (місце і час проведення акції уточнюються і будуть повідомлені пізніше)

Прес-служба акції

063 696 66 61 (Анастасія),

066 225 05 06 (Олександр)

e-mail: vidsich@gmail.com

