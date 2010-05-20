У п’ятницю, 21 травня, в рамках фестивалю "Квір-тиждень" відбудеться подіумна дискусія на тему "“Права ЛГБТ – права людини?”.

1Час проведення: 18.30 – 21.00.

Місце: К/т «Кинопанорама», міні-зал, вул. Шота Руставелі, 19

Запрошені гості:

1. Олександр Зінченков, правозахисник, юрист, Правозахисний центр «Наш світ»

2. Олена Семенова, незалежна тренерка, ЛГБТ-активістка

3. Марина Говорухіна, правозахисниця, PR-менеджер Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ)

4. Вячеслав Ліхачов, історик, політолог, правозахисник, центр «Соціальна дія» (участь має бути підтверджена)

Модераторка: Олена Шевченко, виконавча директорка ГО «Інсайт»



Підписуючи Загальну Декларацію прав людини, Україна взяла на себе зобов’язання дотримуватися міжнародних норм у галузі захисту прав людини. Згідно з цими нормами, права ЛГБТ-людей мають бути захищеними на законодавчому рівні так само, як і права людини загалом. Останнім часом усе більше європейських країн приймають додаткові нормативні акти, які захищають права меншин, зокрема права гомосексуальних і трансгендерних людей. Україна неодноразово стверджувала, що іде шляхом європейської інтеграції, однак заяви офіційних осіб і політиків нерідко є відкрито гомофобними та дискримінуючими. Крім того, почастішали радикальні виступи ультраправих угруповань та угруповань з відверто фашистською ідеологією, що начебто «захищають суспільну мораль».

Чи свідчить нинішня державна політика щодо прав ЛГБТ про недостатній рівень правової культури, чи причиною є заперечення рівності людей, незалежно від статі, кольору шкіри, віку, віросповідання та інших особливостей, хоч і записаної в Конституції України? Піде Україна європейським шляхом прийняття додаткових нормативних актів, насамперед антидискримінаційного законодавства чи поширюватиме універсальні права людини лише на певну частину суспільства, роблячи всілякі «виключення» для інших? Чи розглядаються права ЛГБТ-людей як права людини у сучасній Україні самими правозахисниками та суспільством в цілому?

Чи вступає так зване повернення до «традиційних цінностей» та «моралі» у конфлікт з правами людини? Хто і що саме має на увазі під «традиційними цінностями» та «мораллю»?

Дискусія проводитиметься українською та російською мовами.

