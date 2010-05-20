Донецькі міліціонери збили людину і викинули тіло на узбіччя

Донецькі міліціонери викинули помирати в поле людину, збиту на одній з обласних трас.

Андрій Андрощук - друг загиблого, який став свідком події, заявив, що 9 травня компанія з чотирьох молодих людей прямувала додому. Йдучи по узбіччю дороги, вони не почули, як ззаду на величезній швидкості до них наблизився автомобіль.

Водій не відреагував на пішоходів і зачепив одного з них. Пішохода відкинуло на кілька десятків метрів - пізніше його кросівок знайшли в 70 метрах від місця ДТП. Машина після цього загальмувала.

Друг потерпілого підбіг до автомобіля, з якого вийшли люди, що представилися співробітниками міліції. Вони показали якісь посвідчення, вдарили по голові свідка, який підбіг, і кинули тіло вмираючого 22-річного Максима в багажник.

"Швидку" вони викликати не стали, заявивши, що "розберуться самі". За словами свідка, разом з двома чоловіками в машині були дві дівчини, одна з яких була за кермом.

Після цього потерпілого живим ніхто не бачив: його не було ні в лікарнях, ні в моргах. Його тіло знайшли через дві доби в полі за 20 кілометрів від місця події. На нього випадково натрапили місцеві жителі, які косили там траву.

Міліція ж дотримується іншої версії події. За їх даними, співробітники міліції і дівчата, що збили пішохода, їхали в різних машинах. Вони везли вмираючу людини не в багажнику, а на задньому сидінні. Спочатку вони мали намір доставити його в лікарню, але потім передумали і кинули в полі.

У міліції також розповіли, що двох співробітників, які не доставили потерпілого в лікарню, вже звільнили за дії, що ганьблять честь мундира.

Матеріали у справі зібрані і направлені до прокуратури.

24.ua