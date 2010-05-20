В профспілковій газеті роботодавець цькує журналіста

Незалежна медіа-профспілка України висловлює своє обурення фактами протиправного тиску, порушення прав та незаконного звільнення Катерини ФУРМАНЮК – кореспондента газети «Аспект», засновником якої є Незалежна профспілка гірників України.

Відповідне відкрите звернення на адресу голови цієї профспілки Михайла ВОЛИНЦЯ оприлюднене 19 травня головою Комітету НМПУ Романом СКРИПІНИМ.

«Комітет Незалежної медіа-профспілки України щиро здивований тим, що на підприємстві, яке засноване незалежною профспілкою і працює в галузі засобів масової інформації, функції роботодавця реалізуються із такими кричущими порушеннями законодавства», - заявив голова НМПУ. «Замість сприяння дотриманню прав працівників з боку незалежної профспілки ми бачимо брутальне цькування журналіста із актами про відсутність на робочому місці, безпідставними скороченнями, які не було належним чином обговорені та обґрунтовані».

Представники Незалежної медіа-профспілки України, членом якої є К.ФУРМАНЮК, наголошують, що кореспондента газети «Аспект» навіть не ознайомили із наказом про скорочення, як цього передбачає чинне законодавство.

«Нам відомо, що насправді нагальної необхідності такого скорочення немає. Натомість існує суттєвий конфлікт інтересів, який в тому числі пов’язаний із профспілковими коштами», - наголошує Р.СКРИПІН

У зверненні медіа-профспілки підкреслюється той факт, що К.ФУРМАНЮК є членом НМПУ з 4 березня, а тому відповідно всі питання зміни трудового контракту повинні бути обговорені з Комітетом НМПУ. «Той факт, що досі не відбулось ознайомлення із наказом голови НПГУ про скорочення №7 від 10.03.2010 року і той факт, що мали місце неодноразові звернення із вимогами надати такий наказ для ознайомлення, свідчить про те, що в редакції газети «Аспект» всупереч діючого трудового законодавства намагаються незаконно позбавитись людини, яка віддала справі розвитку вільного профспілкового руху в Україні понад двадцять років, з них вісім років – власне становленню газети «Аспект».

"Комітет НМПУ також закликає втрутитись в конфліктну ситуацію Міжнародну Федерацію Журналістів, яка є членською організацією Міжнародної Конфедерації Вільних Профспілок, до якої також входить і профспілкове утворення, очолюване Михайлом Волинцем», - йдеться у зверненні Незалежної медіа-профспілки України.