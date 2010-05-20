Комп’ютерне піратство в Україні набирає обертів

Зростання рівня комп’ютерного піратства продовжує згубно впливати на українську економіку. За даними аналітичної компанії IDC, у 2009 році рівень використання неліцензійних програмних продуктів в Україні зріс ще на 1%, досягнувши позначки 85%. За оцінками цієї ж компанії, втрати української економіки від комп`ютерного піратства у 2009 році склали 272 млн. дол. США.

Недотримання прав інтелектуальної власності створює серйозні перепони для технологічного та економічного розвитку країни та негативно спливає на її інвестиційну привабливість. Держава обіцяє міжнародному співтовариству активізувати боротьбу з піратством, а правовласники закликають розпочати з боротьби з компаніями, що активно пропонують неліцензійні продукти своїм клієнтам.

Рівень піратства в Україні зростає уже другий рік поспіль, незважаючи на зусилля правовласників, громадських організацій та правоохоронних органів. Владислав Шаповал, юридичний представник Business Software Alliance (BSA, Асоціація виробників програмного забезпечення) в Україні, зазначає: «У сучасному світі забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності є невід’ємною функцією будь-якої цивілізованої держави. В умовах економічної кризи проблема охорони інтелектуальної власності набуває особливого значення, адже без інновацій, без впровадження нових технологій неможливо реалізувати науково-технічний потенціал та прискорити розвиток економіки. Відсутність поваги до продуктів інтелектуальної праці в Україні є однією з причин нашого економічного відставання від європейських країн. Тому сьогодні, щоб подолати «інтелектуальне піратство», правовласники та компетентні державні структури мають об’єднати зусилля, використовуючи всі можливості, передбачені законодавством».

Незважаючи на глобальну економічну кризу, зниження рівня неліцензійного програмного забезпечення зафіксоване дослідженням IDC у 54 країнах світу, при цьому лише на 19 ринках рівень зріс. Наприклад, у сусідній Росії рівень піратства знизився: кількість інсталяцій неліцензійного ПЗ на комп’ютерах російських користувачів зменшилася на 1% і становить 67%. Асоціація BSA відзначає, що зниження рівня піратства в Росії відбувається завдяки жорстким заходам по боротьбі з піратством гравців ринку та представників держави. Зниження рівня піратства в Україні може створити сотні додаткових робочих місць, посиливши економічний розвиток країни та зростання податкових надходжень в бюджет. За оцінками «Майкрософт Україна», Україна щороку втрачає близько 100 млн. доларів у вигляді прямих податкових надходжень до держбюджету саме через поширення та використання неліцензійного програмного забезпечення.

Володимир Дмитришин, заступник голови Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України: «З метою захисту інтелектуальної власності в Україні було створено Координаційну раду, до якої увійшли державні установи та компанії-правовласники: Державний департамент інтелектуальної власності, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, Мінкульттуризму, Державна податкова адміністрація України, Державна митна служба України, BSA, компанії Аdobe, «Майкрософт Україна», «Софтпром». Це лише перший крок для того, щоб у повній мірі активізувати боротьбу з поширенням неліцензійних продуктів в Україні. Мета Координаційної ради – зниження показника рівня комп’ютерного піратства на 5% у дворічній перспективі. Для цього для подолання проблеми упродовж 2010-2012 років буде максимально задіяно сили всіх учасників угоди».

Андрій Чигарських, заступник начальника відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України: «Протягом перших чотирьох місяців 2010 року правоохоронні органи України вже виявили 107 фактів порушення авторських прав корпорації Microsoft з боку різних категорій правопорушників. Більшість правопорушників за вказаний період ми виявили у Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Львівській, Київській областях та в Криму. На основі цих даних було ініційовано 76 кримінальних справ по факту порушення авторських прав корпорації Microsoft. Із них 52 заяви стосуються кінцевих користувачів, 21 – поширювачів піратських дисків, 3 – продавців комп’ютерної техніки. Станом на 1 травня 2010 року в судах України на розгляді знаходяться 42 кримінальні справи. В подальших планах Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю на 2010 – активізувати зусилля по виявленню та покаранню правопорушників у всіх регіонах країни».

Компанія Microsoft докладає чимало зусиль, щоб знизити рівень використання неліцензійного ПЗ в Україні. В основі антипіратської кампанії – освітні ініціативи, такі як регіональні «Дні інтелектуальної власності», що у 2010 році відбулися вже у чотирьох ключових містах України: Дніпропетровську, Львові, Одесі та Донецьку. В рамках семінарів, що проводяться у партнерстві з BSA та місцевими органами влади, компанія має на меті донести до користувачів ПЗ у регіонах України інформацію про можливі технологічні та юридичні ризики використання піратських продуктів, а також про шляхи мінімізації таких ризиків.

Роз’яснення переваг ліцензійного програмного забезпечення спрямоване не лише на кінцевих користувачів ПК, а й на українські компанії малого і середнього бізнесу, які часто обслуговуються у сервісних центрах. За даними програми «таємничий покупець» компанії «Майкрософт Україна», саме у сервісних центрах один з найвищих рівнів пропозиції піратських продуктів в Україні – у деяких регіонах він сягає 60%. Основним своїм завданням у 2010 році «Майкрософт Україна» бачить запобігання поширенню неліцензійних продуктів у каналі продажу.

Дмитро Шимків, генеральний директор «Майкрософт Україна»: «Сервісні центри та магазини, працівники яких встановлюють на комп’ютери клієнтів неліцензійне ПЗ, не тільки нечесно конкурують із законослухняними компаніями. Вони наражають користувачів на додаткові ризики, тим самим збільшуючи шанси повторного звернення клієнтів у сервісний центр. Більше того, пропагуючи та захищаючи піратство, такі компанії завдають шкоди не лише власним клієнтам, а й ІТ-галузі та економіці України. Через процвітання піратства українські розробники вимушені працювати на закордонних замовників, адже захистити свої продукти в Україні вони не можуть. Щоб зупинити поширення неліцензійного програмного забезпечення в Україні і захистити користувачів, за підтримки правоохоронних органів ми оголошуємо війну піратам у каналі продажу ПК».

Координаційна рада, про створення якої оголосили учасники прес-конференції, окреслила пріоритетні напрямки у боротьбі з порушеннями законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні на 2010 рік. Серед них:

• Легалізація ПЗ у органах державної влади до 2012 року;

• Ухвалення додаткових законодавчих ініціатив щодо посилення покарання виробників піратської продукції;

• Організація додаткового навчання співробітників правоохоронних органів та суддів;

• Посилення контролю над переміщенням контрафактних матеріалів на кордоні.

