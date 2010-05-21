19 травня 2010 року Держдепартамент інтелектуальної власності спільно з Українським незалежним інформаційним агентством новин УНІАН провів круглий стіл на тему: «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: сучасний стан та перспективи».

На обговорення було винесено такі питання:

- законодавче забезпечення правової охорони інтелектуальної власності в Україні та шляхи його вдосконалення;

- механізми захисту прав на об’єкти промислової власності в адміністративному та судовому порядку;

- особливості надання правової охорони об’єктам інтелектуальної власності;

- захист прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Розпочав захід і представив учасників круглого столу заступник голови Держдепартаменту Володимир Дмитришин. Він, зокрема, зазначив, що нині одним з найважливіших напрямів державної політики в Україні є сприяння розвиткові та ефективному використанню досягнень вчених, винахідників, авторів, творців – людей, здатних генерувати нові ідеї, виробляти конкурентоздатну продукцію.

– Загалом в Україні на сьогодні створено сучасну нормативно-правову базу у сфері інтелектуальної власності, сформовано дієздатну інфраструктуру, яка забезпечує реалізацію державної політики в цій галузі, – наголосив Володимир Дмитришин.

Про законодавство України у сфері інтелектуальної власності більш детально розповіла начальник управління правового забезпечення промислової власності Держдепартаменту Ірина Василенко. За її словами, законодавче поле, яке врегульовує питання інтелектуальної власності, наразі в цілому відповідає вимогам, встановленим міжнародними правовими актами, і забезпечує належний рівень вирішення питань набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності. Але, звичайно, вдосконалення правової бази повинне відбуватися й надалі, що особливо важливо у зв’язку з потребою України привести своє законодавство у сфері інтелектуальної власності в повну відповідність до законодавства ЄС.

Про правові норми, які регулюють правовідносини, пов`язані із захистом прав інтелектуальної власності, розповіла начальник відділу організації захисту прав Держдепартаменту Інна Шатова.

– У разі порушення прав інтелектуальної власності кожна особа може звернутися до суду для захисту свого права. Законодавство України передбачає також кримінальну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. Зокрема, задля підвищення ефективності захисту таких прав до Цивільного та Кримінального кодексів України внесені норми стосовно знищення контрафактної продукції з метою недопущення її повторного введення в цивільний оборот, а також знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для виготовлення такої продукції, – прокоментувала Інна Шатова.

Вона також наголосила, що захист прав інтелектуальної власності здійснюється шляхом використання передбачених законом форм, засобів і способів захисту. Загальним є судовий порядок, а захист прав в адміністративному порядку здійснюється у випадках, прямо вказаних у законі. Так захист прав інтелектуальної власності здійснюється в межах цивільного, адміністративного, кримінального, митного законодавства, а правовласник має можливість звернутися з питань захисту своїх прав до суду або до відповідних правоохоронних та контролюючих органів.

Держдепартаментом планомірно проводяться заходи, направлені на реалізацію норм чинного законодавства з питань захисту прав інтелектуальної власності.

Про важливий напрям роботи Держдепартаменту, а саме про співпрацю з органами судової влади з метою вдосконалення механізмів такого захисту, доповів Володимир Дмитришин.

Зокрема, було відзначено, що Держдепартаментом протягом 2008–2009 років було проведено низку організаційних заходів, спрямованих на забезпечення його співпраці із судовою гілкою та Міністерством юстиції України. Основними напрямами партнерської діяльності було забезпечення спеціалізації судів та суддів і підвищення ефективності експертного забезпечення та рівня судово-експертних досліджень під час судового розгляду справ з питань інтелектуальної власності.

Важливим результатом співпраці Держдепартаменту із судовою гілкою можна вважати утворення в системі господарських судів спеціалізованих колегій суддів, судової палати з розгляду справ, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, Вищого господарського суду України, запровадження відповідної спеціалізації суддів (у тому числі в місцевих господарських судах). У Вищому господарському суді України та в апеляційних господарських судах утворені й діють спеціалізовані судові палати (колегії) з розгляду справ, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Зважаючи на те, що розгляд певної категорії спорів, пов’язаних з правами інтелектуальної власності, віднесено до компетенції загальних (неспеціалізованих) судів, то на найближчий час пріоритетними для Держдепартаменту визначені зусилля, спрямовані на допомогу в забезпеченні спеціалізації суддів таких судів.

Держдепартамент бере активну участь у розробці рекомендацій та роз’яснень судових органів. Запровадження таких рекомендацій можна вважати одним з найважливіших кроків, направлених на ефективне застосування судами норм законодавства України у сфері інтелектуальної власності.

Перший заступник директора з питань експертизи ДП „Український інститут промислової власності” Лев Глухівський зазначив, що, незважаючи на світову економічну кризу, на сьогодні поступово збільшується кількість поданих заявок на видачу охоронних документів майже на всі об’єкти промислової власності. Наразі важливим напрямом роботи для Інституту є здійснення комплексу робіт, пов’язаних з практичним застосуванням нової безпаперової (електронної) технології документообігу. Такий перехід на прийняття заявок в електронному вигляді планується вже найближчими місяцями.

Про особливості експертизи, критерії охороноздатності заявок на винаходи та корисні моделі, можливість оскарження видачі патенту розповіла Наталія Петрова, начальник відділення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем ДП „Український інститут промислової власності”.

- Нині вкрай важливим для України є виконання норм Закону України „Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу в Україні”. Питання, які стосуються забезпечення прав інтелектуальної власності УЄФА, зокрема під час проведення експертизи заявок в основному на торговельні марки, - прокоментував заступник директора ДП „Український інститут промислової власності” Анатолій Горнісевич.

Директор патентно-юридичної Агенції „Дубинський і Ошарова” Михайло Дубинський у промові зазначив, що Україна впевнено здобуває авторитет держави з високим інтелектуальним потенціалом та сучасною державною системою правової охорони інтелектуальної власності, але є певні проблеми в реалізації та застосуванні чинних законодавчих норм.

– Звичайно, необхідно продовжувати вдосконалювати законодавство, працювати над забезпеченням ефективного адміністративного й судового захисту прав на результати інтелектуальної діяльності. Тому для цього важливо поглиблювати конструктивну співпрацю між усіма відповідними органами, які забезпечують захист інтелектуальної власності в Україні, – підсумував Володимир Дмитришин.

