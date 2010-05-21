Експерт: в Україні замість темників з’явилися «усники»

Незалежний журналіст Вахтанг КІПІАНІ вважає, що сьогодні в українському інформаційному просторі немає “темників”, але з’явилися “усники”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КІПІАНІ сказав під час дискусії з проблем інформаційного простору України “МеДІАгноз 2010: вірус цензури”, що відбулася сьогодні у Києві.

“Час темників минув у 2004 році. Але зараз настав час “усників”, яких неможливо зафіксувати”, - сказав журналіст, коментуючи ситуацію в українських ЗМІ.

У свою чергу, телеведучий Андрій КУЛИКОВ виступив з ініціативою провести конкурс журналістської майстерності, на якому обнародувати матеріали, що не були оприлюдненні через цензуру.

На його думку, у березні 2005 року ситуація із свободою слова в Україні була аналогічною тій, що у березні 2010 року.

“У матеріалах про владу – засилля “паркету”, штучні інформаційні приводи... Я пам’ятаю, у березні 2005 року було так само. Це природній процес...”, - зауважив А.КУЛИКОВ.

У свою чергу, журналіст Віталій ПОРТНІКОВ вважає, що протягом останніх 5 років принципи свободи слова дотримувались в Україні завдяки власникам ЗМІ.

“Так звана свобода слова у 2004-2010 роках в Україні трималася лише завдяки тому, що одні олігархи не могли знайти порозуміння з іншими олігархами, тримаючи при собі іграшкових політиків”, - В.ПОРТНІКОВ.

Він також висловив переконання, що журналісти приватних ЗМІ не повинні апелювати до влади щодо питань цензури, а мають вести дискусію на цю тему із власниками тих медіа, в яких працюють.