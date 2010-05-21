Україна готує спеціальний договір про захист своїх трудових мігрантів

Україна, приймаючи як факт проблему трудової міграції значної частини населення, посилила механізми правового та соціального захисту своїх громадян, які працюють за кордоном. Про це повідомив заступник міністра праці та соціальної політики України Володимир Маслаков під час засідання Міжнародного круглого столу на тему «Жінки та міграція», – повідомили ЗІК у прес-службі відомства.

З його слів, з цією метою прийнято Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів». Вже підписано Конвенцію про правовий статус трудящих-мігрантів і членів їх сімей держав-учасниць СНД, і на сьогодні такий договір готується між Україною та країнами ЄС.

