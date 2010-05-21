Україна готує спеціальний договір про захист своїх трудових мігрантів
Проблема існує
Україна, приймаючи як факт проблему трудової міграції значної частини населення, посилила механізми правового та соціального захисту своїх громадян, які працюють за кордоном. Про це повідомив заступник міністра праці та соціальної політики України Володимир Маслаков під час засідання Міжнародного круглого столу на тему «Жінки та міграція», – повідомили ЗІК у прес-службі відомства.
З його слів, з цією метою прийнято Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів». Вже підписано Конвенцію про правовий статус трудящих-мігрантів і членів їх сімей держав-учасниць СНД, і на сьогодні такий договір готується між Україною та країнами ЄС.
Окрім цього, останнім часом укладено низку двосторонніх міжнародних договорів з працевлаштування і соціального захисту трудових мігрантів. Але чимало питань, каже заступник міністра, у тому числі й гендерного напрямку, все ж залишаються актуальними. «Зокрема, в міжнародних угодах мають бути відображені умови забезпечення рівності прав між жінками та чоловіками в частині надання жінкам рівних з чоловіками можливостей в отриманні роботи та рівної винагороди за неї, створення умов, що дають жінкам можливість поєднувати роботу з материнством, та інших питань захисту жінок-мігрантів», – сказав міністр. У повідомленні зазначається, що згідно з Державною статистичною звітністю, у 2009 році були працевлаштовані за кордоном більш ніж 74 тисячі громадян України, з яких 6 відсотків, а це близько п’яти тисяч осіб, становили жінки-мігранти. Володимир Маслаков також висловив думку, що в самій Україні політика зайнятості населення відповідно до Конституції та Закону України «Про зайнятість населення чітко спрямована на забезпечення рівних можливостей громадянам, які проживають на її території.
Окрім цього, останнім часом укладено низку двосторонніх міжнародних договорів з працевлаштування і соціального захисту трудових мігрантів. Але чимало питань, каже заступник міністра, у тому числі й гендерного напрямку, все ж залишаються актуальними.
«Зокрема, в міжнародних угодах мають бути відображені умови забезпечення рівності прав між жінками та чоловіками в частині надання жінкам рівних з чоловіками можливостей в отриманні роботи та рівної винагороди за неї, створення умов, що дають жінкам можливість поєднувати роботу з материнством, та інших питань захисту жінок-мігрантів», – сказав міністр.
У повідомленні зазначається, що згідно з Державною статистичною звітністю, у 2009 році були працевлаштовані за кордоном більш ніж 74 тисячі громадян України, з яких 6 відсотків, а це близько п’яти тисяч осіб, становили жінки-мігранти.
Володимир Маслаков також висловив думку, що в самій Україні політика зайнятості населення відповідно до Конституції та Закону України «Про зайнятість населення чітко спрямована на забезпечення рівних можливостей громадянам, які проживають на її території.Він також додав, що Мінпраці докладе всіх зусиль до того, щоб світова спільнота сприймала Україну як державу, що впроваджує «гендерно чутливу» політику в сфері трудової міграції.