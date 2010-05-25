У Європі кажуть, що безвізовий режим з Україною - тема дратівлива

Строки запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для українців залежатимуть у першу чергу від того, наскільки швидко влада України зможе втілити необхідні для цього заходи.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив Європейський комісар у справах розширення та політики сусідства Штефан ФЮЛЕ на прес-конференції у Сопоті у понеділок.

Ш.ФЮЛЕ, який брав участь у неформальному саміті, присвяченому ініціативі Євросоюзу "Східне партнерство", відзначив, що однією з цілей цієї ініціативи є запровадження безвізового режиму для усіх шести держав-учасниць, серед яких Україна.

Єврокомісар зауважив, що найдалі серед держав "Східного партнерства" діалог у питанні лібералізації візового режиму просунувся з Україною, яка може отримати план дій щодо запровадження безвізового режиму на найближчому саміті з ЄС восени цього року.

"Маю надію, що перед самітом восени Україна-ЄС нам вдасться уже затвердити конкретний план дій, який призведе до відміни віз для українців", - сказав він.

Ш.ФЮЛЕ назвав складним запровадження безвізового режиму, пояснивши це тим, що необхідно здійснити багато "технічних" змін, а також тим, що це "політично дратівлива" тема у Євросоюзі.

Єврокомісар додав, що ЄС влітку розпочне діалог про лібералізацію візового режиму з Молдовою, а також веде аналогічні переговори з Грузією. Він висловивши сподівання, що полегшення видачі віз стане можливим також для громадян Азербайджану і Вірменії (учасником "Східного партнерства" також є Білорусь - УНІАН).