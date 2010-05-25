"Репортери без кордонів" хочуть узятися за свободу слова в Україні
Приїде ціла делегація
Делегація міжнародної організації “Репортери без кордонів” має намір відвідати Україну для вивчення ситуації зі свободою слова. Як передає “Українська правда”, про це в інтерв`ю Radio France international сказала керівник європейського бюро організації Ельза ВІДАЛЬ. “Нам би хотілося зустрітися з різними журналістами та представниками як державних, так і опозиційних ЗМІ, а також членами Спілки журналістів і політиками”, - сказала вона. “Коли ми зберемо достатню кількість інформації, ми опублікуємо наш звіт про дотримання свободи слова в Україні”, - додала Е.ВІДАЛЬ. Вона також зауважила, що з того часу, як Віктор ЯНУКОВИЧ прийшов до влади, “Репортери без кордонів” відзначають погіршення ситуації, пов`язаної зі свободою ЗМІ в Україні. “Це виражається у нападах на журналістів та їхніх арештах. Ми отримали кілька заяв від українських журналістів про факти цензури з боку СБУ”, - заявила Е.ВІДАЛЬ. Крім того, на її думку, самоцензура, яка існувала в Україні ще до приходу до влади В.ЯНУКОВИЧА, за останній час збільшилася. “Журналісти бояться говорити і писати на деякі теми, а також критикувати дії президента ЯНУКОВИЧА", - пояснила керівник європейського бюро організації “Репортери без кордонів”.
Делегація міжнародної організації “Репортери без кордонів” має намір відвідати Україну для вивчення ситуації зі свободою слова.
Як передає “Українська правда”, про це в інтерв`ю Radio France international сказала керівник європейського бюро організації Ельза ВІДАЛЬ.
“Нам би хотілося зустрітися з різними журналістами та представниками як державних, так і опозиційних ЗМІ, а також членами Спілки журналістів і політиками”, - сказала вона.
“Коли ми зберемо достатню кількість інформації, ми опублікуємо наш звіт про дотримання свободи слова в Україні”, - додала Е.ВІДАЛЬ.
Вона також зауважила, що з того часу, як Віктор ЯНУКОВИЧ прийшов до влади, “Репортери без кордонів” відзначають погіршення ситуації, пов`язаної зі свободою ЗМІ в Україні.
“Це виражається у нападах на журналістів та їхніх арештах. Ми отримали кілька заяв від українських журналістів про факти цензури з боку СБУ”, - заявила Е.ВІДАЛЬ.
Крім того, на її думку, самоцензура, яка існувала в Україні ще до приходу до влади В.ЯНУКОВИЧА, за останній час збільшилася.
“Журналісти бояться говорити і писати на деякі теми, а також критикувати дії президента ЯНУКОВИЧА", - пояснила керівник європейського бюро організації “Репортери без кордонів”.