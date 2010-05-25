27 травня 2010 року о 12:30 у Верховній Раді України відбудеться брифінг для журналістів «Світові стандарти захисту від дискримінації на роботі та сексуальних домагань».

Брифінг відбудеться за результатами круглого столу, на якому експерти Міжнародної організації праці (МОП) нададуть рекомендації щодо посилення захисту від дискримінації на роботі та сексуальних домагань в українському законодавстві. Обговорення проходитиме під головуванням Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці в рамках спільного проекту Євросоюзу та Міжнародної організації праці.

Журналісти матимуть змогу отримати коментарі міжнародних експертів МОП та народних депутатів України.

Брифінг відбудеться за адресою вул. Грушевського, 5 (конференц-зал). Вхід через під’їзд №9, вул. Грушевського 18/2.

Участь журналістів тільки за попередньої акредитації. Заявки приймаються до 12:00 26 травня.

Для акредитації: Віталіна Комар, тел/факс: (+38 044) 458 44 40, мобільний: +38 095 523 58 39, e-mail: vkomar@internews.ua



