Діти проти авторитаризму

Стати перешкодою на шляху авторитарних тенденцій мають намір українські підлітки. Для цього молоді люди організували кампанію "Свобода замість страху". Цілі - припинення ейджистської та дискримінаційної політики відносно підлітків. Зокрема, скасування рішень по введенню комендантської години в тих містах, де вона введена, та припинення роботи по її впровадженні там, де її поки лише планують запровадити.

Комендантська година є одним з найбільш цинічних та демонстративних антидемократичних проявів. Згідно з українським законодавством, комендантська година може бути введена лише в рамках надзвичайного стану. Незважаючи на це, а також на порушення цілої низки фундаментальних людських прав, така дискримінаційна норма введена в деяких містах. Ініціатором цього стало Міністерство внутрішніх справ в особі своїх регіональних представництв. Аргумент - боротьба проти підліткової злочинності. Оскільки підліткова злочинність становить лише незначний відсоток в статистиці правопорушень, в найближчому майбутньому нам слід очікувати нових міліцейських ініціатив по введенню комендантської години для усіх вікових груп.

"Немає нічого незвичайного в тому, що можновладці, в даному випадку – міліціонери, хочуть мати ще більше влади. Адже чим її більше - тим більші можливості для зловживання. Однак в демократичному суспільстві його виразники опираються таким тенденціям. У нас же депутати ряду міськрад незалежно від партійних уподобань підтримали це антидемократичне рішення", - коментують активісти "Свободи замість страху" вчинки "слуг народу". "І це дуже небезпечний прецедент", - твердять вони.

"Розмови про протистояння введенню комендантської години в молодіжному середовищі ведуться з моменту появи подібної ініціативи. В ряді міст, де вона вводилась, були навіть проведені акції протесту. Однак влада не захотіла дослухатися до слів молоді. Аргументи інституції з такою жахливою репутацією, як міліція, для неї виявилися прийнятнішими", - продовжують активісти.

1 червня вони мають намір провести акції протесту під лозунгом "Ми не бидло!" в різних містах України.

Це не перші ініціативи по закріпаченню та дискримінації різних соціальних та вікових груп. Раніше столичний мер неодноразово намагався просунути рішення по дискримінації людей без київської прописки, заборони їхнім дітям відвідувати школи та дитячі садочки тощо. Дані ініціативи також співвідносяться з сумнозвісним, уже охрещеним рабським, новим Трудовим кодексом, який всупереч Конституції знищує соціальні гарантії Кодексу законів про працю та новим законом про масові зібрання. Ці новації, процес прийняття яких почався ще за "старої влади", продовжують підтримувати і нові господарі Печерських пагорбів.

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Комендантська година: за і проти

