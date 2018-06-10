Доки ловили лисих – проґавили бородатих

Вранці 29 березня на двох станціях „червоної лінії” московського метрополітену з інтервалом у 40 хвилин вибухнули дві „живі бомби”. Молоді жінки, котрі щойно прибули до Першопрестольної рейсовим автобусом з Махачкали, цілком свідомо пішли на особливо тяжкий злочин. Що не підлягає виправданням навіть з огляду на недавню загибель у боях із російськими „федералами” чоловіків обох „шахідок”.

Вибухові пристрої, що їх було закріплено під одягом новоприбулих, відносяться до типу безоболонкових. В якості вражаючих елементів використовувалися нарублена арматура й болти. Сапери „радянської школи” зазвичай ставляться до подібних ноу-хау із огидою. Навіть німецькі фашисти під час останньої Світової війни принципово не нашпиговували міни додатковим залізяччям.

На московському чеченському блозі того ж дня з’явилися записи на кшталт: „сожалею толко о том што мало кафиров убили. Надо было всю Москву взорвать. Аллах Акбар!» та «мусульман там, ИншаАллах, не было. И даже если б были, то на все воля Всевышнего».

Чеченофобія повертається?

- Аллах Акбар! Аллах Акбар! Ну і чєго жє ти, тварь, молчішь?!

„Високоінтелектуальна бесіда” за участі стильно одягненої дівчини-чеченки та захмелілого росіянина років 35, що вмостився поруч на сидінні метровагону, привернула не лише мою увагу. „Співрозмовниця”, сором’язливо посміхаючись, старанно уникає конфлікту, що його щосили провокує нетверезий пасажир. І не встає з місця. Бо „відступ” буде кваліфіковано оточуючими як визнання невпевненості у своєму праві на перебування у Москві.

Кілька разів досить виразно дивлюся у вічі „сміливцеві”. Нарешті чоловік заспокоюється.

Змальована мною сценка у різних варіантах і варіаціях повторюється у громадському транспорті російської столиці, без перебільшення, тисячі разів. Щодень.

Цькування жінок-мусульманок у характерному вбранні помітне й „нагорі”, тобто на тротуарах, у скверах та на подвір’ях московських будинків. Ось пришвидшеним кроком, штовхаючи коляску з немовлям, переді мною проходить жінка із фігурою супермоделі, однак ...у паранджі. Молода мама долає дистанцію немов під обстрілом. Дякувати Богові, цього разу лише у вигляді осудливих поглядів звідусіль.

Подібна реакція на появу „інородців” спостерігалася у столиці сусідньої багатонаціональної держави понад десять років тому, після сумної пам’яті підривів житлових будинків на вулиці Гур’янова та на Каширському шосе (вересень-1999). І самі москвичі, і гості столиці чомусь вбачали у жорстоких терористичних актах проти найбідніших жителів робітничих околиць... “політичну доцільність”. Буцімто нове „закручування гайок” у непокірній Чечні та поступовий перехід до „путінської системи влади” могли й не відбутися без зрозумілих кожному обивателю „вагомих приводів”.

Тодішній президент Грузії Едуард Шеварднадзе підозрював в організації вибухів житлових будинків саме російські спецслужби. Генерал-лейтенант Олександр Лебедь на запитання французької газети ”Фігаро”: „Ви хочете сказати, що за вибухами стоїть діюча влада?” відповів: „У цьому я майже впевнений”. За версією майбутнього губернатора Красноярського краю, метою Кремля було „дестабілізувати становище з тим, аби уникнути виборів президента Росії”.

Минув час. Відійшли у вічність російський лідер Борис Єльцин та головний викривач „злочинної ФСБшної змови-1999” екс-підполковник Олександр Литвиненко (отруєний „невідомими особами” у Лондоні радіоактивним полонієм). Внаслідок „антитерористичних операцій” у межах Росії та далеко за її кордонами знищені екс-президент Ічкерії Зелімхан Яндарбієв, провідні чеченські польові командири Шаміль Басаєв, Аслан Масхадов, Ваха Арсанов та інші. Замість законно обраного президента Масхадова, з подачі Кремля, керувати Чечнею став муфтій Ахмат Кадиров. Який, втім, 9 травня 2004 року був підірваний разом із п’ятьма керівниками республіки на стадіоні міста Грозного. Посада глави неспокійного регіону перейшла „у спадок” Рамзану Кадирову, синові політичного й релігійного діяча.

Розділяй і владарюй!

Оскільки „кровна помста” - якраз у традиціях Північного Кавказу, новий лідер, отримавши своєрідний карт-бланш від президента РФ Володимира Путіна, безжально розправлявся не лише з причетними до загибелі батька, а й із безневинними співгромадянами, провина яких полягала лиш у дрібних проявах „неповаги” до особи Кадирова-молодшого. Очільники „відділу кадрів Кремля” задоволено потирали руки: в непокірній Ічкерії „реінкарнувалася” напівзабута схема „замирення” післявоєнної Західної України. Де мирне населення безжально вирізували переодягненні у „бандерівців” диверсійні групи МДБ, а зі „справжніми” українськими партизанами, крім радянських силовиків, боролися ще й „яструбки”, себто свої ж українці, схильні до „компромісів” із злочинним сталінським режимом. „Гвардія Кадирова” ніколи не гребувала методами зловісних „ескадронів смерті” (латиноамериканських терористичних груп, що створювалися задля викрадення, знищення й залякування опозиції – авт.).

Офіційно вважалося: Герой Росії Рамзан Кадиров повністю контролює ситуацію у власній республіці-суб’єкті Російської Федерації. Останні „досягнення”, - фізичне знищення провідних ідеологів вахабізму Анзора Астемірова та Саїда Бурятського – мали засвідчити: Великий Терор назавжди залишив столицю Великої Росії і лишилося трохи почекати, доки оті бородаті один одного не повбивають.

Полишивши справу самознищення чеченського народу на самих чеченців, російські силові структури, аби не сидіти склавши руки, „підсилили боротьбу з російським націоналізмом”. Не забуваючи й про „націоналізм” українців. Скориставшись кількома відомими помилками екс-президента Віктора Ющенка, московська пропаганда спроквола почала ліпити у свідомості росіян колективний „образ ворога”. Буцімто в інтересах збереження „Государства Российского” війна з Україною за півострів Крим – незворотня...

Недружні жести на нашу адресу за інерцією тривали навіть коли у сусідній державі усвідомили, що наступним лідером України буде проросійський Віктор Янукович. Нагадаю у цьому зв’язку про спробу не дозволити перетнути кордон з РФ, аби потрапити на заздалегідь заплановані гастролі у Ростовській області та на Кубані, всесвітньо відомому хору ім. Григорія Верьовки. Мабуть, пильні спецслужби цілком серйозно вбачали у митцях у шароварах і дівчатах у різнокольорових спідницях ефективних „експортерів помаранчевої революції”...

До речі, у тому ж Ростові-на-Дону 28 квітня (тобто за день до московських терактів) було заплановано проведення турніру з боїв без правил. Подібні змагання доволі часто проходять і в Москві, і в Петербурзі, і у Ставрополі, і в Ярославлі. Та чергове свято спорту, здоров’я і молоді розпочалося о 12-ій годині зовсім вже незвично. Щойно спортсмени вишикувались і пролунали вітальні промови організаторів (з числа Донського козацтва та громадських організацій), як спортивний комплекс оточили бійці ОМОНу. Узявши приміщення штурмом, усіх спортсменів та глядачів (!) виставили „обличчям до стінки, руки на стінку”. Понад сто чоловік доправили до найближчого відділення міліції, де силоміць фотографували „для поповнення баз екстремістів”, знімали відбитки пальців, погрожуючи ст. 282 КК РФ.

Кому вигідно?

Трагічні події 29 березня, що сталися на станціях метрополітену „Лубянка” та „Парк культуры” із 40-хвилинним інтервалом, знову повернули москвичів на війну, змусили їх думати про війну, жити в стані війни.

Внаслідок двох вибухів у вагонах загинули 40 чоловік і серед них – 43-річний Віктор Гінькут, який служив на Чорноморському флоті РФ у званні капітана 2 рангу й постійно мешкав у Севастополі. Поранення різного ступеню важкості отримали 85 пасажирів.

Зізнаюсь: першою реакцією на Інтернет-повідомлення про вибухи у мене був страх... за представників української діяспори в Росії. Раптом винуватцями масових вбивств (інакше скоєне у метро й важко назвати) виставлять незгодних із „новим курсом” Януковича-Азарова на максимальне зближення з братнім російським народом...

Тож після заяв директора ФСБ Олександра Бортникова про причетність до вибухів угрупувань, „що мають стосунок до Північного Кавказу”, дещо заспокоїла. Добродій Олександр на екстреній нараді у президента РФ Дмитра Медведєва додав:

- Це – основна версія, позаяк знайдено тіла/рештки двох терористок-смертниць, прибулих з Північного Кавказу.

Щодо другої реакції автора цих рядків, - вона зводилась до хрестоматійного: „Кому вигідно?”.

Чеченській діяспорі, що й без того „проріджена” останніми роками, - вже точно ні. Бо влада через чудову нагоду „закрутити гайки” неодмінно прийме нові закони, що обмежують права й свободи громадян (у більшості своїй – людей законослухняних). Вихідці з Північного Кавказу знов „пресуватимуться” податковими органами, міграційними та секретними службами, а також ненажерливою міліцією. Можливо, хтось „нагорі” спробував відволікти отими вибухами та наступною „нещадною боротьбою із тероризмом” від безробіття, зменшення доходів пересічних громадян та захоплення чергової „порції” активів олігархічними російськими структурами?

Ніхто не порятує, якщо сам того не схочеш

Події півторамісячної давнини не могли не вплинути на самосвідомість росіян. Найперший і головний висновок, що його дійшов пересічний обиватель, полягає у наступному: влада великої країни анітрохи не відрізняється від попередників, скажімо, часів Другої Світової війни. Коли червоні командири виганяли проти агресорів-гітлерівців нашвидкуруч „укомплектовані” підрозділи, необстріляну молодь, „озброєну”, в кращому випадку, кількома ножами на десятьох або ж ... навчальними макетами гвинтівок.

Маючи чималий за чисельністю репресивний апарат, розгалужену агентурну систему, керівники сучасних силових структур елементарно прогавили дорогоцінний час. Коли ще можна було впіймати „мусульманських месників”, як кажуть, на зустрічному русі. Адже чимало моїх колег-військових журналістів попереджали: у відповідь на „зачищення” Астемірова із Бурятським моджахеди здатні влаштувати цілу серію атентатів. Звісно, владці Росії цим „пророцтвам” уваги не приділили. Бо ж традиційно існують самі по собі, а прості люди – самі по собі. У метрополітенах – Москви, Нижнього Новгорода, Санкт-Петербургу або інших міст – ця категорія VIP-громадян з’являється хіба що по великих святах, коли, приміром, здається в експлуатацію чергова станція підземки.

Тому росіяни, які не бажають загинути як бидло, узялися організовувати „оборону” самостійно. Розраховуючи передовсім на самих себе. Не на корумповану міліцію, не на всюдисущу ФСБ.

У 99-му році після вибухів у багатоквартирних будинках в районі Печатників та на Каширці жителі встановили цілодобове чергування біля домівок і повідомляли дільничним інспекторам міліції про будь-кого, хто на вигляд здавався підозрілим.

Нині на залізниці чи на громадському транспорті я не побачив яскраво виражених „дружинників”. Пройшовши усіма відкритими для пересування приміщеннями, залами й переходами „Парку культури” та „Лубянки”, я не зміг зробити жодної світлини, що нагадувала б про криваві події 29 березня. Підлоги, перони й стіни цих станцій старанно вимиті, вичищені від „матеріальних свідчень” про теракти. Кілька свічок у пам’ять про безневинних жертв горять хіба що перед деякими із входів до станцій, тобто на поверхні.

Висновки, втім, людьми зроблені.

На жодній із станцій ви не знайдете бодай однієї урни для сміття. Позаяк закинути туди вибуховий пристрій, скажімо, під виглядом букету квітів дуже просто.

Прямуючи до ескалатору, пасажири терпляче відстоюють чергу, аби розміститися на східцях строго по одній людині. Праворуч. „Лівий ряд” – для тих, хто поспішає, і для співробітників силових органів – будь-де лишається вільним. Диктори метрополітену увесь час нагадують: в разі появи під землею підозрілої особи або когось із професійних жебраків слід негайно повідомити про них співробітника міліції. За кілька днів, проведені у Златоглавій, я бачив лише одного „потенційного терориста”, - молодого безногого інваліда, одягненого у форму сержанта-десантника Російського Війська.

На кожній зі станцій метро постійно працюють не менше десяти (!) атестованих міліціонерів разом із солдатиками строкової служби, одягненими у форму МВС. Крім них, біля моніторів пильнують самі метрополітенівці: камери відеоспостереження після березневих терактів встановили усюди.

Із зрозумілих причин автор не має наміру перераховувати решту запобіжних заходів, до яких довелося вдатись аби убезпечити перебування під землею.

"У войны не женское лицо"

Поетична фраза радянських часів на теренах сусідньої держави наразі неактуальна.

Про жінок, одержимих ідеєю будь-що помститись за страждання свого народу, за мученицьку смерть предків ще у середині минулого століття (згадаймо сталінську депортацію чеченців під час Другої світової війни!), нині знімають фільми й створюють прозові/поетичні твори.

Звісно, відбувається це не в Росії. Там, надто після подій 29 березня, звичка придивлятись до рис обличчя будь-кого з „не наших” людей, досягнула небачених масштабів.

Цю обставину, втім, враховують і „по той бік фронту”.

Обидві терористки-шахідки, сівши у потяг метро на станції „Юго-Западная” у супроводі двох жінок слов’янської зовнішності, не були одягнені у національні строї, а їхні обличчя були повністю відкриті. Це – найкращий спосіб замаскувати свої наміри.

Так само безглуздо було б очікувати від смертниць вигукування якихось погроз/прокльонів на адресу тандему Володимира Путіна-Дмитра Медведєва. Чи голосного читання передсмертної молитви і вигуку: „Аллах Акбар!”.

„Претензії” російських обивателів до жінок „кавказької національності” усе ж мають під собою певне підґрунтя.

Всі російські організації, що покликані дбати про безпеку й захист населення, володіють інформацією про „панівну стать” шахідів. Як вважають експерти, жінки найчастіше погоджуються із доводами своїх духовних наставників, мовляв, Аллах має потребу якнайскоріше побачитись саме з ними і для гідної зустрічі з ним „дорогою” потрібно знищити якомога більше „невірних”.

Психологічне зомбування двох молодих жінок, задіяних на „Лубянці” та „Парку культури”, як засвідчили події 29 березня, було проведено напрочуд успішно. Скільки „колежанок” Джанет Абдулаєвої і Мар’ям Шаріпової наразі готуються до наступних “актів помсти”, не в змозі сказати ніхто. Хіба що повторити загальновідомий факт: у багатьох населених пунктах „бунтівних” республік Північного Кавказу третина жінок – удови Воїнів Ісламу.

Наостанок – дві цитати з промов Героя Росії Ахмата Абдулхамидовича Кадирова, датовані 1995-1996 роками: „Кожен чеченець повинен вбити 150 росіян і тоді війна у Чечні припиниться!”, „...Я не казав про 150 росіян. Я казав: скільки можна, стільки й вбивайте. Без обмежень”.

На виконання рекомендації Президента РФ Володимира Путіна 17 серпня 2004 року уряд Москви прийняв рішення назвати вулицю у Південному Бутові на честь Ахмата Кадирова. Рішення стало безпрецедентним, позаяк порушувало міський закон, що забороняє присвоювати вулицям Москви імена відомих громадян раніше, ніж через 10 років після їхньої смерті. 23 серпня назву було урочисто присвоєно, скарги й протести не призвели до результату...

Олег Базак, Київ-Москва-Київ, для УНІАН-„Права людини”

