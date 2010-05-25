Табачник повертає в школи російську літературу «мовою оригіналу»

Шкільний курс зарубіжної літератури буде перейменований на світову літературу. Про це під час прямої лінії в "Комсомольской правде в Украине" повідомив міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК.

"Хочу відійти від терміну "зарубіжна література" і повернутися до терміну "світова література", де російська література займатиме найбільший обсяг - три чверті учбового процесу", - цитують Д.ТАБАЧНИКА «Подробиці».

За словами міністра, перейменування курсу на світову літературу буде абсолютно природним і нормальним процесом.