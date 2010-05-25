27-го травня о 15 годині перед будівлею Верховної Ради України відбудеться театралізована акція "Злочин і кара", спрямована проти поблажливого ставлення до злочинів працівників правоохоронних органів, зокрема, слідчих, які фабрикують хибні справи і тиснуть на підслідних, але практично ніколи не притягаються до відповідальності за свої дії. Під час акції відбудеться перформанс за участю активістів та художників, зміст якого метафорично вказуватиме на необхідність вирішувати цю проблему.

В акції візьмуть участь переслідувані через суд активісти Андрій і Сергій Мовчани, що протестували проти незаконної забудови та знищення паркових зон Києва, та Олександр Володарський, що протестував проти цензури.

Для висвітлення перфомансу запрошуються представники засобів масової інформації.

Контактні особи - Сергій Мовчан - 093495543, Олександр Володарський - 0950573156.