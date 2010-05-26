Розмова ректора вузу з СБУ: «вербували» чи «роз’яснювали норми»?

Ректор Українського католицького університету у Львові Борис Гудзяк заявив про спроби працівників Служби безпеки України „схилити його до співпраці”. Він вважає, що це методи роботи тоталітарного минулого.

У своєму зверненні ректор УКУ о. Борис Гудзяк розповідає про зустріч з працівником СБУ, який повідомив, що адміністрація університету повинна інформувати студентів про відповідальність за протиправну діяльність під час акцій протесту. Ректор наголошує, що йому запропонували підписали відповідного листа про те, що адміністрацію попередили про відповідальність. Такий „лист” ректор розцінює як згоду на співпрацю, або простіше - „вербування”. Він не виключає використання „листа” у майбутньому як інструмент впливу на університет з метою приборкування будь-яких студентських протестів, або ж для підриву репутації навчального закладу.

Ректор заявив, що у вищу освіту повертається страх і пристосування, а на УКУ можливий тиск в наступні місяці. Такі дії спецслужб мають на меті обмежити громадянську свободу, демократію та людську гідність. Гудзяк також запевнив, що його телефон прослуховують і він може це довести.

В інтерв’ю „Німецькій хвилі” речниця СБУ Марина Остапенко підтвердила факт зустрічі працівника СБУ з ректором католицького університету. Зустріч відбувалася у рамках чинного законодавства з метою попередження порушення закону, заявила Остапенко: „Ректору було роз’яснено норми законодавства. Зокрема, що втягнення студентів в протиправну діяльність, у можливі масові заворушення – є неправомірними. Все було згідно нормам закону”.

Водночас, текст ректорського меморандуму отримали понад півсотні ректорів католицьких вузів Європи, які відвідали Львів у рамках Генеральної асамблеї Федерації католицьких університетів Європи.