Врятуймо Європейський суд

Через півстоліття свого існування Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) став справжнім символом захисту фундаментальних прав і свобод в Європі. Завдяки рішенням Суду змушені вдосконалювати своє законодавство держави – учасниці Конвенції, а після запровадження права на індивідуальну петицію – не лише самі держави-члени чи організації, а й кожен громадянин із 800-мільйонного населення 47 країн під юрисдикцією ЄСПЛ має можливість звернутися в цей компетентний міжнародний орган. Якщо його рідна держава порушує його права й свободи, гарантовані Конвенцією.

Важко недоoцінити ролі Суду в розвиткy системи захисту прав людини в Європі. В травні саме президент ЄСПЛ Жан-Поль Коста поїде до Нідерландів по премію ім. Франкліна Рузвельта «Four Freedoms Award». Її щоріч присуджують особі чи установі за особливий внесок у захист чотирьох фундаментальних свобод, які пропагував американський президент. Свобода висловлювання. Свобода віросповідання. Свобода жити без нужди. Свобода жити без страху. В 2010 році за виняткові заслуги в їхноьму захисті нагороджуватимуть Європейський Суд з прав людини. А тим часом майбутнє самого Суду на порядку денному Ради Європи.

Суд став заручником власного успіху

З часу свого заснування в 1959 році Європейський Суд з прав людини, конвенційний орган Ради Європи, кілька разів підлягав реформуванню. Переворотним етапом став для нього 1998 рік, коли набув чинності 11-й Протокол до Європейської Конвенції з прав людини. Ця реформа дала початок «новому» Суду, по-суті об’єднавши дві окремі до того інституції Ради Європи: Європейську Комісію з прав людини та ЄСПЛ - та запровадивши право індивідуальної петиції. Кількість справ стрімко зросла. З 12 тис. судових рішень, які розглянув ЄСПЛ за півстоліття його існування, 10 тис., або ж 90%, припадають саме на період з 1998 року по сьогодні. Суд став заручником власного успіху.

Так, на даний момент кількість нерозглянутих справ сягає 100 тисяч. З іншого боку, на сьогодні за статистикою, 90% позовів - неприйнятні. Це по-перше. По-друге, серед справ, що надходять до ЄСПЛ, значна кількість повторюваних випадків, які вже не можуть бути розглянуті Судом. ЄСПЛ перевантажений, не зважаючи на розширення персоналу Секретаріату Суду. Останній працює тепер практично за принципом комерційних структур - в тому сенсі, що працівники мають конкретні, виражені в цифровому еквіваленті плани до виконання, себто кількість розглянутих справ за відповідний термін.

З 2000 року Парламентська асамблея та Комітет міністрів у своїх резолюціях та рекомендаціях звертали увагу на необхідність реформи. Необхідно було терміново спростити процедуру "швидкого відбору", щоб відсіювати явно неприйнятні справи, а також впровадити гнучкіший внутрішній регламент, модифікувати який міг би при потребі і сам Суд, не залежачи від процедури зміни та доповнення до міжнародного договору, як у випадку з Європейською Конвенцією з прав людини.

Відкритий для підписання в 2004 році 14-й Протокол довший час блоковано Російською Федерацією. Зрушення відбулися лише минулоріч на 119 засіданні Комітету міністрів РЄ в Мадриді. Щоб оминути блокування головного тексту, затверджений у 2009 році т.з. допоміжний 14-й Протокол передбачав, що рішення щодо явно неприйнятних справ може приймати комісія з трьох суддів.

В ювілейний для Європейської Конвенції з прав людини рік політичні лідери досягли консенсусу щодо реформи Європейського Суду з прав людини. Росія нарешті ратифікувала 14-й Протокол, аби не опинитися осторонь процесу реформування Суду. Представники Швейцарії, яка головувала в Комітеті Міністрів Ради Європи, дуже пишаються цим досягненням. Втім, одним лише набуттям чинності 14-го Протоколу, проблема реформування Суду не вичерпується. В офіційних виступах дедалі частіше заговорили про «порятунок Суду», про новий імпульс реформі надміру завантаженого Суду.

Інтерлакенський процес

18-19 лютого в місті Інтерлакен, під час зустрічі профільних міністрів держав-членів РЄ офіційно стартував Інтерлакенський процес. А нещодавно на 120-му міністерському засіданні Комітету міністрів Ради Європи обговорювалося питання виконання рішень Інтерлакенської конференції, викладених в Інтерлакенській Декларації.

Принципово важвим у цьому документі є інтегрований План дій, виконання якого повинно вирішити перераховані Декларацією проблеми. Як розвантажити Суд в той час як право індивідуальної петиції залишатиметься й надалі наріжним каменем його правозахисної системи? Як забезпечити «чіткі й передбачувані стандарти» Суду для його «пілотних рішень», що є на разі головним рішенням проблеми з повторюваними заявами? Як забезпечити більшу гнучкість та ефективність Суду, оминаючи довгий і обмежуючий шлях процедури змін і доповнень до міжнародного договору, тобто до Європейської Конвенції з прав людини?

Якщо держави-члени Конвенції ретельно виконуватимуть рішення Суду, адаптуючи національне законодавство відповідно до норм Європейської Конвенції, це дозволило б уникнути повторюваних скарг. Інший важливий вектор плану дій - забезпечення широкої інформаційної політики в державах - членах, можливо, через інфомаційні агентства Ради Європи. Вкрай необхідно забезпечити детальне ознайомлення широкого загалу населення з правилами і процедурами оформлення скарги, а національних суддів - з практикою Європейського Суду. Усе це, як і подання доповнень до Європейської Конвенції, належить виконати оперативно - до 2011-2012 рр. Як це буде зреалізовано - покаже класичний mid-term evaluation, а до 60-ї річниці Суду в 2019 році можлива ревізія Конвенції.

Чим є Суд для Ради Європи?

ЄСПЛ – це один зі стовпів організації РЄ, гарант дотримання прав людини в державах-членах. Це єдиний незаполітизований орган Ради Європи, де судді-представники країн-членів мають бути поза політикою та поза будь-якими державними інтересами. Єдина правдива цінність для них – права людини. Суд – це совість Ради Європи. За півстоліття його рішення сприяли вдосконаленню національного законодавства країн-членів відповідно до норм Європейської конвенції з прав людини.

Суд - це свого роду козирна карта Ради Європи в конкуренції з Європейським Союзом. Саме так, міжнародні реалії, на жаль, демонструють змагання двох китів європейської демократії – Ради Європи та Європейського Союзу. Демократія, верховенство права та права людини стали сферою конкуренції в європейському масштабі. ЄС та РЄ мають спільні ідейні витоки. Понад 60 років тому в спустошеній війною Європі об’єднавчі ідеї дали поштовх створенню кількох міжнародних організацій.

Декларація Роберта Шумана, Париж, 1948 р. - так покладено основу Європейським співтовариствам (Євроартом, Європейське економічне співтовариство та Європейське об’єднання вугілля і сталі), що в процесі подальшої інтеграції та розбудови перетворилися на Європейський Союз.

Промова Вінстона Черчіля, Цюрих, 1946 р. - так засновано Раду Європи, що стала стовпом демократії, верховенства права та дотримання прав людини в Європі в її ширшому розумінні, а отже й певним символом розширення та розбудови інституту прав людини, європейської демократичної та правової інтеграції... А вже наприкінці століття обидві організації потайки конкурують.

РЄ ніколи не була економічним утворенням. Задумана як політична організація, вона поєднала водночас класичну структуру міжурядових перемовин та прогресивну ідею міжнародної міжпарламентської трибуни. Прийнята 60 років тому Радою Європи Європейська Конвенцiя з прав людини є, по суті, її статутним документом. В 1959 р засновано один із найвідоміших її конвенційних органів - Європейський Суд з прав людини.

Європейські Співтовариства ж, із яких виріс ЄС, з’явилися як економічний витвір, a політичний проект зреалізувати не вдалося. Хоча були спроби - Договір про Європейський Союз (Маастрихт), потім Амстердам, Ніца і, нарешті, Лісабон.

Паралельно в політичних і академічних колах країн-членів водночас РЄ та ЄС загострилася полеміка про "доцільність утримання Ради Європи в Страсбурзі". "Навіщо, коли все можна робити в Брюсселі, де налагоджена інфраструктура, є потрібний досвід і напрацювання", - не раз доводилося чути подібні аргументи на конференціях та в особистих розмовах із політичними діячами та академіками. На офіційному рівні, звісно, ЄС та РЄ співпрацюють. Але Брюсселю не без підстав закидають «недоцільне» дублювання функцій Ради Європи. Скажімо, через заснування в 2007 році у Відні Агенції ЄС із фундаментальних прав (European Union Agency for Fundamental Rights).

Зрештою, на зовнішньополітичній арені обидві організації зараз не в найкращій формі. ЄС не в змозі відстояти, а іноді й виробити свою спільну зовнішньополітичну позицію, візьмімо хоча б то й же нещодавній саміт у Копенгагені... Бо в Європейській раді політичні лідери країн - членів ЄС не знаходять спільної мови й кожен відстоює свої національні інтереси. А що Рада Європи? Усі ліміти її можливостей та реальних важелів продемонстрував грузино-російський конфлікт.. У момент, коли і РЄ і ЄС - на етапі ідентичного переосмислення, а людина, індивід стає заручником численних політичних конфліктів, необхідна мобілізація правозахисних організацій.

ЄСПЛ та його юриспруденція - справжня додаткова вартість Ради Європи. Слід зазначити, що Європейський суд справедливості в Люксембурзі, орган ЄС, не раз черпав натхнення з юриспруденції свого страсбурзького колеги.

Експерти давно вже пропонують ЄС приєднатися до системи Європейського Суду з прав людини. Очевидно, віддаючи належне його досвіду і напрацюванням у сфері захисту прав людини в Європі. "Це лише питання часу", - заявляв ще до прийняття Лісабонського договору у 2007 році професор міжнародного, європейського і порівняльного конституційного права, директор інституту європейських студій (Europa-Institut of Saarland)Торстен Штайн..

Із набуттям чиннoсті Лісабонського договору та Європейської хартії фундаментальних прав передбачається подальшa співпраця між ЄС та РЄ, зокрема, в частині відповідності між стандартами Ради Європи та правом ЄС. В заключному звіті 120-ї міністерської сесії Комітету міністрів РЄ вказано, що "приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції з прав людини [а значить, і до системи Європейського Суду з прав людини] буде найконкретнішим вираженням готовності обох організацій працювати разом для реалізації цієї мети".

Іванна Піняк,Страсбург, спеціально для УНІАН-Права людини

