Літня школа для ЗМІ "Гендерний погляд - 2010"

19-22 червня 2010 року Гендерний інформаційно-аналітичний центр "КРОНА" в партнерстві з Фондом імені Фрідріха Еберта (регіональне представництво в Україні) проводить Літню школу для журналісток / журналістів "Гендерний погляд-2010".

Під час навчання ви дізнаєтесь:

Звідки в журналістів стереотипи? Стереотипні образи чоловіків та жінок в українських засобах масової інформації;

Феномен: "жіноча" та "чоловіча" преса по-українськи;

Художнє оформлення статей. Чому рекламісти використовують жіночі еротизовані образи в рекламі, а журналісти / журналістки - здебільшого "чоловічі" фотографії;

Інформаційний привід. У гонитві за ексклюзивністю. Як на базі існуючих стереотипів робити ексклюзивні матеріали.

Про тонкощі роботи Інтернет-ресурсів для гендерно чутливих журналісток / журналістів.

Використання новітніх медіа-інструментів: Twitter, Facebook, Google Group, соціальні закладок тощо.

У програмі також передбачено показ та обговорення тематичних відеофільмів.

По завершенні школи кожен учасник / учасниця отримає спеціальний посібник для журналістів-практиків "Гендерний погляд".

Окрім цього, випускники / випускниці школи отримають сертифікат про її закінчення.

Вимоги до учасників / учасниць:

До участі на конкурсній основі запрошуються молоді практикуючі журналісти із заходу України віком від 20 до 35 років. Зокрема, із Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей. Витрати на проживання, харчування, окрім транспортних, сплачуються організаторами заходу.

Обов`язковим для кожного конкурсанта / кожної конкурсантки є написання есе на тему «Які, на Вашу думку, професії можна вважати жіночими, а які - чоловічими?». Обсяг - не більше 1 стор.

Літня школа відбудеться з 19 по 22 червня 2010 року на Львівщині.

Бажаючі взяти участь у роботі школи мають надіслати заповнену анкету з інформацією та есе до 10 червня 2010 р. на електронну адресу school.krona@gmail.com

Контакти:

Людмила Гуслякова, директорка ГІАЦ "Крона"

Микола Сухомлин, медіа-експерт

Конт. тел.: (057) 76-425-76 begin_of_the_skype_highlighting (057) 76-425-76 end_of_the_skype_highlighting, 764-25-75

Tел./факс: 714-35-94

E-mail: school.krona@gmail.com