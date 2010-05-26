Конкурс "Права людини - тут і тепер: висвітлення у змі Східної Європи та Центральної Азії питань, пов'язаних із ВІЛ"

Східноєвропейське та Центральноазіатське об`єднання ЛЖВ (СЦО ЛЖВ) оголошують конкурс для журналістів на тему: "Права людини - тут і тепер: Висвітлення у ЗМІ Східної Європи та Центральної Азії питань, пов`язаних із ВІЛ та XVIII Міжнародною конференцією з питань ВІЛ/СНІДу (AIDS 2010), що відбудеться у Відні (Австрія) 18 - 23 червня 2010 року".

Мета конкурсу - широке висвітлення питань, пов`язаних із ВІЛ/СНІД у регіоні Східної Європи та Центральної Азії, включаючи перехрещення тематики прав людини й ВІЛ, заходи у відповідь на епідемію на місцевому рівні, найкращі практики ВІЛ-сервісу і т. д., за допомогою можливостей, наданих Конференцією AIDS 2010.

Умови конкурсу

Конкурс проводиться у двох категоріях:

- для представників національних, регіональних і міжнародних теле/радіокомпаній, друкованих ЗМІ, інформаційних інтернет-ресурсів та інформаційних агентств;

- для активістів громадянської журналістики.

Учасникам конкурсу необхідно заповнити анкету й разом зі своїм медіаматеріалом про Конференцію AIDS 2010 надіслати:

•в офіс СЦО ЛЖВ за адресою: 04080 м. Київ, вул. Межигірська, 87а

•або на електронну скриньку mailto:media@ecuo.org%20



з позначкою

"Категорія ЗМІ: конкурс «Висвітлення AIDS 2010 у ЗМІ СЄ й ЦА"

або "Категорія Громадянська журналістика: конкурс «Висвітлення AIDS 2010 в ЗМІ СЄ й ЦА".

Формат матеріалів

До участі в конкурсі приймаються російськомовні й англомовні медіаматеріали (теле-, радіо-, друковані, електронні), виготовлені й розміщені в ефірі/надруковані в період з 25 травня по 15 серпня 2010 року (один від кожного учасника) і такі, що висвітлюють указану тематику в документальній, художній та публіцистичній формі, в програмах новин, а також у сфері громадянської журналістики (блоги, соціальні мережі, Twitter, ЖЖ і т. д.).

До участі в конкурсі приймаються медіаматеріали на компакт-дисках (чи по email) у таких форматах:

•відеоматеріали - в форматах: mpeg-2 (720x576), mpeg-1 (352x288), mpeg-4, DVD диск;

•аудіоматеріали - в форматах: wav 44 KHz, 48 KHz; mp3 192 - 256 bitrate;

•друковані матеріали - у відсканованому виді у форматі JPG або PDF (у якості, що дозволяє вільно читати матеріали);

•матеріали, розміщені на інформаційних інтернет-ресурсах- у текстовому форматі (.doc) з указанням гіперпосилання.

Надсилати електронною поштою вкладеним файлом;

•матеріали громадянської журналістики- у вигляді гіперпосилань та скріншотів.



Критерії оцінювання:

•якість і збалансованість матеріалу, рівень розкриття теми;

•фокус на перехрещенні тем прав людини й ВІЛ у регіоні СЄ та ЦА;

•фокус на питаннях, пов`язаних із ВІЛ у регіоні СЄ та ЦА;

•кількість матеріалів, створених автором на задану тему;

•рівень впливовості ЗМІ, в якому працює автор, а також тираж /покриття ЗМІ;

•для категорії "Громадянська журналістика"- наявність зворотного зв`язку від читачів.



Підсумки конкурсу

Результати конкурсу по двох категоріях (ЗМІ та громадянська журналістика) буде оголошено після 15 вересня 2010 року на сайті http://ecuo.org/

Призи

1-ше місце кожної з категорій: ноутбук;

2-ге місце кожної з категорій: нетбук;

3-тє місце кожної з категорій: інші цінні :) (й корисні для журналістської роботи) призи.

Склад журі

1. Представник секретаріату AIDS 2010

2. Володимир Жовтяк, президент СЦО ЛЖВ

3. Дмитро Крикун, медіа-експерт

4. Представник міжнародного медіа-агентства.

По додаткову інформацію звертайтеся до Дмитра Крикуна: dkrykun@gmail.com