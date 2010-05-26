ГО “Центр культурно-антропологічних студій” за підтримки Української асоціації випускників Програми ім. Фулбрайта проводить просвітницький тренінг „Гендерна дискримінація і сексизм”.



Запрошуємо студентів, магістрантів, аспірантів, молодих вчених, журналістів випускників програми ім. Фулбрайта, інших зацікавлених осіб взяти участь у тренінгові, котрий ознайомить учасників з базовими поняттями гендерної дискримінації і конструювання гендерної влади та допоможе навчитися розрізняти сексизм у щоденних практиках: в мові і рекламі.



Час проведення: 10 червня, з 11.00 до 18.30



Місце проведення: конференц-зал офісу Програми ім. Фулбрайта, вул.Грушевського, 4, кімн. 305, м. Київ.



Участь у тренінгу безкоштовна. Проїзд не сплачується.

Протягом тренінгу для учасників передбачені дві перерви на каву і обід.

Заявку на участь відправляти за адресою: Марія Дмитрієва, xmas@ukr.net



У заявці, будь ласка, вкажіть:

1. Прізвище та ім’я

2. Дату народження

3. Контактні дані (мобільний телефон)

4. Місце роботи/навчання

5. Сфера діяльності

