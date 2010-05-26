У Харкові 7-й день протестують проти знищення парку

Як передає кореспондент УНІАН, протести розпочалися після того, як 19 травня міський виконком дав дозвіл на знесення 500 дерев у парку з метою пробити в ньому дорогу, яка б дозволила вирішити транспортну проблему в цьому районі міста.

На сьогодні на місці вирубки встановлено до 10 наметів, там чергують декілька десятків активістів, серед них і альпіністи, які піднялися на дерева, аби зверху протидіяти їхній вирубці.

Активісти заявляють, що це рекреаційна зона, де ростуть 100-річні дуби, клени, липи, ялини, які разом із масивом прилеглого Лісопарку є «легенями Харкова», і знищення зеленої зони не відповідає інтересам громади і завдасть непоправної шкоди природі.

Напередодні на місці вирубки відбулося кілька зіткнень учасників акції з правоохоронцями, і тепер громадяни звинувачують міліцію «у потуранні владі», яка, як вони заявляють, «незаконно нищить парк», і мають намір «стояти до останнього», аж поки «вирубка не буде припинена», - сказав кореспонденту УНІАН правозахисник Юрій КАЛЬЧЕНКО, голова громадської організації «Ми – харків’яни»,представники якої беруть участь в акціях протестів.

Сьогодні активісти намагаються не допустити викорчовування пеньків зрубаних дерев, оскільки вважають, що вже повалено близько 700 дерев, і ті, хто це робить, прагнуть «замести сліди».