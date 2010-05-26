МВС вважає всіх українців потенційними терористами

Міністерство внутрішніх справ України, не зважаючи ні на що, продовжує вважати українців спекулянтами та потенційними терористами. Саме такий висновок можна зробити, ознайомившись з листом МВС, який надійшов до Української Гельсінської спілки з прав людини.

Не дивлячись на те, що перший заступник міністра транспорту і зв`язку Володимир Корнієнко нещодавно зазначив, що зараз вже немає спекуляцій з білетами і запровадження іменних квитків ні до чого, МВС і надалі переконано – українці продовжують спекулювати. Цікаво, що такого правопорушення, як спекуляція, в нашій правовій системі вже давно немає, але воно є в головах міліції.

Більше того, в листі йдеться й про те, що запровадження іменних залізничних квитків сприятиме проведенню Євро-2012. Це при тому, що за прогнозами фахівців така практика створить великі черги за квитками та сповільнить процес їх видачі.

Слід зазначити, що в жодній з країн, які приймали Чемпіонат Європи у різних роках (а це Франція, Іспанія, Італія, Нідерданди/Бельгія тощо) не було запроваджено іменних залізничних квитків ні до ні під час чемпіонату.

З листа МВС також вбачається, що Україна, в рамках дотримання прав людини під час залізнодорожніх перевезень, має рівнятися на такі «всесвітньо відомі у дотриманні прав людини країни» як Російська Федерація, Казахстан, Молдова та Вірменія.

Ставлення міліції до усіх пасажирів, як до потенційних злочинців є принизливим і у чергове свідчить, що МВС України будує свою діяльність на принципах неповаги та порушення фундаментальних прав людини.

Марина Говорухіна, Українська Гельсінська спілка з прав людини

