Завершився семінар щодо безпаперових інформаційних технологій

26 травня 2010 року відбувся семінар "Використання безпаперових інформаційних технологій у процесах набуття прав на об`єкти промислової власності", організований Державним департаментом інтелектуальної власності (Держдепартамент) спільно з Державним підприємством "Український інститут промислової власності" (Інститут).

У заході взяли участь майже 30 учасників з більшості областей України.

У ході семінару розглядалися актуальні питання практичного впровадження технології підготовки та подання заявок на об’єкти права інтелектуальної власності у формі електронного документа із застосуванням електронного цифрового підпису, особливості технічного забезпечення цих процесів та аспекти ефективності їх застосування.

Зі вступним словом звернувся до учасників заходу заступник голови Держдепартаменту Володимир Дмитришин. Він, зокрема, зазначив:

– Не буде перебільшенням сказати, що нині якнайшвидший перехід до безпаперової форми обробки документів у процесі набуття прав на об’єкти промислової власності має дуже важливе значення. У патентному відомстві Японії, наприклад, вже з 2005 року 95% усіх документів зберігається саме в безпаперовому електронному вигляді. У свою чергу, Інститут над впровадженням безпаперових форм обміну інформацією та набуття прав на об’єкти промислової власності працює вже майже 5 років. Складність вирішення цього питання зумовлена багатьма факторами, які стосуються як технічних засобів, так і законодавчих аспектів впровадження безпаперових технологій. Хочу наголосити, що безпаперові технології обміну інформацією можуть визначатися, принаймні для нашого відомства, у двох аспектах. По-перше, це внутрішній обмін інформацією між Держдепартаментом та Інститутом, що дозволяє швидше ухвалювати певні управлінські рішення, обмінюватися інформацією й мати доступ до всіх інформаційних ресурсів, які можуть забезпечуватися за таких умов. І, звичайно, є інший дуже важливий аспект – отримання безпаперової інформації від споживачів наших послуг, насамперед заявників: ідеться про подання заявок на об’єкти промислової власності, їх опрацювання та роботу з ними в електронному вигляді. Така автоматизація процесу обробки даних значно прискорює процедуру опрацювання документів, функціонально та технічно спрощує роботу з ними; позбавляє потреби здійснення зайвих технологічних процесів, пов’язаних з оцифруванням тих носіїв, які надходять у паперовому вигляді; здешевлює та прискорює отримання заявниками охоронних документів на об’єкти промислової власності. Перехід до безпаперової форми обробки документів, з одного боку, вважається суто технологічним процесом. Проте такі зміни мають глибокий правовий аспект, оскільки спрямовані на якнайповніше задоволення вимог сучасності та потреб заявників, які звертаються до відомства з метою набуття прав на об’єкти промислової власності. Маю надію, що цей семінар буде дуже корисним для всіх присутніх, – завершив промову Володимир Дмитришин.

Про внесення змін до чинного законодавства України у сфері промислової власності для забезпечення впровадження в закладі експертизи безпаперових інформаційних технологій доповів заступник директора Інституту Петро Іваненко.

Він також зазначив, що в найближчі три місяці пройде експериментальна апробація технології підготовки та подання заявки на об’єкт права інтелектуальної власності у формі електронного документа із застосуванням електронного цифрового підпису за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. По завершенні такої перевірки планується аналіз результатів, врахування пропозицій, їх узгодження з патентними повіреними, і, звичайно, подальше впровадження технології в промислову експлуатацію. Петро Іваненко вніс пропозицію організувати круглий стіл, під час якого фахівці у сфері інтелектуальної власності змогли б детальніше опрацювати питання впровадження електронного документообігу.

На семінарі виступили й інші фахівці Інституту.

Стан та перспективи впровадження інформаційних технологій у закладі експертизи висвітлив у доповіді начальник відділення комп`ютеризації та інформаційних технологій Микола Монастирецький.

Про програмно-технічні аспекти системи електронного подання заявок на об’єкти промислової власності розповів головний спеціаліст відділу системного аналізу та розробки інформаційних технологій Олексій Дробязко.

Начальник відділу системного аналізу та розробки інформаційних технологій Сергій Стеценко охарактеризував проблеми класифікації непатентної літератури за міжнародною патентною класифікацією.

Особливості виконання пакетних пошуків за допомогою програмного забезпечення MIMOSA проаналізував начальник відділу впровадження та супроводу інформаційних технологій Тарас Пустовіт.

Учасникам семінару було представлено проекти: "Тимчасового порядку підготовлення та подання заявки на об’єкт права інтелектуальної власності у формі електронного документа" та "Договору про участь в експериментальній апробації технології підготовлення та подання заявки на об’єкт права інтелектуальної власності у формі електронного документа" між ДП "Український інститут промислової власності" та патентним повіреним.

Доповіді, виголошені під час заходу, активно обговорювалися. Фахівці відповіли на численну кількість запитань учасників.

