Голова НСЖУ з трибуни Міжнародного конгресу заявив про тиск на журналістів

Голова Національної спілки журналістів України Ігор ЛУБЧЕНКО закликав делегатів конгресу Міжнародної федерації журналістів звернутись до Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй ПАН Гі Муна з проханням провести спеціальну сесію з проблем утвердження свободи слова у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ЛУБЧЕНКО заявив сьогодні у своєму виступі на конгресі Міжнародної федерації журналістів, що проходить у місті Кадіс (Іспанія).

І.ЛУБЧЕНКО також запропонував своє бачення майбутнього МФЖ. «Міжнародна федерація журналістів повинна бути генератором ідей подальшого розвитку інформаційної сфери, виступити замовником наукових розробок майбутнього нашої галузі, підпорядкувати цій перспективі систему навчання керівників масової інформації і журналістів», - сказав він.

Голова НСЖУ у своїй промові, серед іншого, порушив тему фахової підготовки журналістів в Україні. «Ми схильні порушити питання про позбавлення ліцензій на підготовку медіа-спеціалістів тих навчальних закладів, які не будуть давати студентам знання і навички з випередженням часу», - зауважив він.

І.ЛУБЧЕНКО також висловив стурбованість з приводу створення та розвитку в Україні суспільного мовлення. «Сьогодні трохи применшився ентузіазм патріотів цієї справи. Їх дуже занепокоїла ситуація з суспільним мовленням у Польщі, яке зазнало збитків у мільйони доларів. Чи не станеться такого в Україні? Як уникнути фінансового краху? – ось питання», – сказав голова НСЖУ.

Він також зазначив, що в Україні спостерігається тиск чиновників на працівників ЗМІ. «Українські реалії такі, що кожен найдрібніший чиновник, обійнявши посаду, вважає, що віднині він найрозумніший і найкращий на цій посаді, а журналістика і створена для того, щоб показувати його щодня «білим і пухнастим», – сказав І.ЛУБЧЕНКО.

Голова Національної спілки журналістів України також висловив занепокоєння з приводу критичної ситуації зі свободою слова у світі. «Міжнародні правозахисні організації останнім часом фіксують падіння рівня свободи слова у світі, Європейський суд з прав людини став менше захищати права журналістів на свободу вираження. Британські суди створили своєрідний європейський майданчик для утисків прав журналістів», - зауважив він.

«Ми не хочемо бути наймитами і пропагандистами. Для нас свобода слова - не порожні звуки, а фундамент професії. Саме тому ми заявляємо про категоричну незгоду з тиском на свободу слова», – підсумував І.ЛУБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня у місті Кадіб (Іспанія) розпочав роботу світовий конгрес Міжнародної федерації журналістів. У заході беруть участь 270 делегатів із більш як 100 країн.

Конгрес триватиме до 28 травня.