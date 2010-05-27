Вища рада юстиції готує вовчі білети для 300 суддів
15:09, 27 травня 2010Права людини
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Колесніченко дав прес-конференцію
Вища рада юстиції на своїх засіданнях планує розглянути результати перевірок та внести подання суб’єктам призначення на звільнення з посад за різні порушення майже 300 суддів. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова ВРЮ Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО. За його словами, на сьогодні у Вищій раді юстиції знаходиться 140 пропозицій про звільнення суддів за порушення присяги, 48 відповідних рекомендацій кваліфікаційних комісій, і триває 240 перевірок відносно 341 судді. Враховуючи це, В.КОЛЕСНІЧЕНКО не виключає, що приблизно на 300 з них може бути внесено пропозиції про звільнення.
Вища рада юстиції на своїх засіданнях планує розглянути результати перевірок та внести подання суб’єктам призначення на звільнення з посад за різні порушення майже 300 суддів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова ВРЮ Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО.
За його словами, на сьогодні у Вищій раді юстиції знаходиться 140 пропозицій про звільнення суддів за порушення присяги, 48 відповідних рекомендацій кваліфікаційних комісій, і триває 240 перевірок відносно 341 судді.
Враховуючи це, В.КОЛЕСНІЧЕНКО не виключає, що приблизно на 300 з них може бути внесено пропозиції про звільнення.
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