Міліція пояснює смерть студента у райвідділі: він кілька разів упав...

Студент загинув у Шевченківському районному відділенні міліції в столиці через те, що впав, перебуваючи у нетверезому стані. Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків ГУ МВС України в Києві. Як повідомили в ЦГЗ, близько 10 днів тому студент одного з вузів святкував своє 20-річчя в гуртожитку, де він проживав. Близько 20.00 він пішов проводити свого земляка і «після повернення в гуртожиток у п`яному стані почав бешкетувати». «Після тривалого часу такої поведінки дільничний, який тимчасово проживає в цьому ж гуртожитку, вирішив направити цього студента в районне відділення міліції, - відзначають правоохоронці. - До РВВС студента доправили в стані сильного алкогольного сп`яніння, і поряд з ним постійно був його земляк». За інформацією ЦГЗ, «під час перебування в міліції студентові стало зле, і він кілька разів упав, через що одержав черепно-мозкову травму». У міліції наголошують, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив». При цьому в ЦГЗ спростовують інформацію про те, що смерть наступила в результаті дій співробітників міліції. За інформацією правоохоронців, «швидку» студентові викликали у зв`язку з тим, що він одержав травму через перебування в алкогольному сп’янінні, проте «швидка» відмовилася госпіталізувати його. Крім того, як повідомив сьогодні журналістам на прес-конференції директор Департаменту з питань зв`язків з громадськістю МВС України Дмитро АНДРЕЄВ, за інформацією, що є у нього, земляк померлого студента підтверджує те, що він перед затриманням був у стані сильного алкогольного сп`яніння. «Є інформація земляка загиблого студента, який підтверджує, що напередодні вони дуже багато вживали алкоголю. Є висновки в матеріалах слідства й експертні заяви працівників медичних установ, тобто швидкої допомоги, яка приїжджала за цим викликом. Зараз проводиться перевірка», - сказав Д.АНДРЕЄВ. Довідка УНІАН. 26 травня телеканал “1+1” повідомив, що в одному з гуртожитків Києва дільничний міліціонер забрав студента в районний відділ міліції Шевченківського району, а на ранок батькам запропонували забрати тіло хлопця з моргу. На сайті телеканалу наголошується, що “розтин провели ще до того, як батьки дізналися про загибель сина, в морзі тіло навіть не дали оглянути. Висновок медексперта відрізняється від офіційної версії”. "Ми весь час їхали з тією версією, що він захлинувся, але коли ми приїхали в морг, нам видали довідку від лікаря на свідоцтво про смерть. І там було написано: крововилив під оболонку в тканини головного мозку, перелом кісток черепа, пошкодження в результаті контакту з тупим предметом", - повідомила мати студента Людмила ІНДИЛО. Директор коледжу імені Макаренка Ольга ЩЕРБАК розповіла, що півтора роки тому, на прохання начальника Шевченківського райвідділу, дільничного дійсно підселили в гуртожиток до студентів для їх захисту. Того вечора, розповідають студенти, до Ігоря приїхав шкільний друг, вони трохи випили, в переддень свята, і студент вирішив провести товариша. На веранді хлопці зустріли дільничного, який повертався додому. Зав`язалася перепалка, і міліціонер запропонував проїхати в райвідділ. Хлопець погодився. "Він (Ігор) виходив з гуртожитку сам. Першим вийшов дільничний і сів (в автомобіль), потім зайшов Ігор і сів на заднє сидіння. Це останній раз, коли я бачила Ігоря живим. Це було 8 годин вечора", - повідомила сусідка по гуртожитку Наталія. Коли о 21.30 дільничний повернувся в гуртожиток, вже викладачі почали просити міліціонера відпустити хлопця. “Дільничний відмовився, тому що, за його словами, Ігор буянив у відділі. Відпустити його могли тільки через три доби”, - йдеться в повідомленні. Також телеканалу “вдалося дізнатися, що трагічної ночі сюди 4 рази викликали «швидку», але забрати хлопця медики відмовилися”. Крім того, в ТСН вже телефонували студенти з гуртожитку: «міліція тисне на студентів, аби підлітки заявили, нібито була бійка, і Ігор сідав до міліційної машини вже побитий з проломленою головою».