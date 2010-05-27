Кримський парламент затвердив російську мову як регіональну

Верховна рада Криму схвалила ряд постанов і звернень до Верховної Ради України, спрямованих на розширення сфери використання російської мови, передає кореспондент УНІАН.

«Приймаючи постанови, ми нагадуємо, що право використання російської мови захищене Конституцією. Ми жорстко наполягаємо на дотриманні норм», - заявив журналістам спікер кримського парламенту Володимир КОНСТАНТИНОВ.

Депутати, зокрема, закликали Верховну Раду України прийняти закон «Про гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської мови та інших мов національних меншин», імплементувати Європейську хартію регіональних мов у повному обсязі, не приймати проекти законів, які порушують права громадян на використання російської мови.

Зі свого боку парламент АРК ухвалив порядок застосування статей Конституції автономії, в якому зазначено, що "В Автономній Республіці Крим російська мова, як мова більшості населення і прийнятна для міжнаціонального спілкування, використовується в усіх сферах суспільного життя і є регіональною мовою", зокрема, російська мова використовується в регіоні при видачі паспортів, водійських посвідчень, свідоцтв про народження, шлюб/розлучення і смерть, при розміщенні інформації про товар на етикетках, в діловодстві, освіті, науці та інших сферах.

Ухвалити таке рішення депутатів спонукала "кампанія витіснення російської мови... яка веде до дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Криму, загострення мовної і етнополітичної ситуації, обмеження прав росіян і російськомовних громадян".

Кримські депутати також просять народних депутатів внести зміни до закону «Про кінематографію», відмінивши обов`язкову 30-процентну квоту демонстрації національних фільмів у кіно- і відеомережах України.

Він розраховує, що Верховна Рада України затвердить пропозиції кримського парламенту на червневому засіданні.