Міліція завадила активісткам FEMEN роздягтися біля стін посольства РФ
Акція солідарності не вдалася
Сьогодні, 27 травня, київська міліція затримала біля посольства Російської Федерації в Україні активісток жіночого руху FEMEN, які проводили топлес-протест на підтримку Товариства синіх відерок у Росії.
Активістки FEMEN під`їхали до посольства машиною із синім відром на даху і біля входу в посольство встигли оголитися, продемонструвати груди, пофарбовані в синій колір, проте представники правоохоронних органів перешкоджали подальшому проходженню акції.
Наразі учасниці акції перебувають у Солом`янському РВВС.
Як повідомлялося раніше, 27 травня учасниці жіночого руху FEMEN заявили, що мають намір виступити біля посольства Російської Федерації в Україні з топлес-протестом на підтримку Товариства синіх відерок у Росії, яке бореться з несанкціонованим використанням російськими чиновниками спеціальних сигналів на дорогах.
Кореспондент