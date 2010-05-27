Міліція завадила активісткам FEMEN роздягтися біля стін посольства РФ

Сьогодні, 27 травня, київська міліція затримала біля посольства Російської Федерації в Україні активісток жіночого руху FEMEN, які проводили топлес-протест на підтримку Товариства синіх відерок у Росії.

Активістки FEMEN під`їхали до посольства машиною із синім відром на даху і біля входу в посольство встигли оголитися, продемонструвати груди, пофарбовані в синій колір, проте представники правоохоронних органів перешкоджали подальшому проходженню акції.

Наразі учасниці акції перебувають у Солом`янському РВВС.

Як повідомлялося раніше, 27 травня учасниці жіночого руху FEMEN заявили, що мають намір виступити біля посольства Російської Федерації в Україні з топлес-протестом на підтримку Товариства синіх відерок у Росії, яке бореться з несанкціонованим використанням російськими чиновниками спеціальних сигналів на дорогах.

Кореспондент