ВОІВ презентує новий логотип

До 10-річчя Всесвітнього дня інтелектуальної власності та з нагоди 40-ї річниці набуття чинності Конвенції, яка заснувала Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ), представлено новий логотип ВОІВ.

Як повідомляється на офіційному сайті ВОІВ, новий логотип є наріжним каменем нової візуальної ідентичності організації, слідуючи новим напрямам, вибраним задля того, щоб іти в ногу з швидкою еволюцією інтелектуальної власності у ХХІ столітті.

Новий логотип заснований на графічному відтворенні будівлі штаб-квартири ВОІВ – канонічної структури, знайомої всім державам-членам ВОІВ і її партнерам. Блакитний колір пов`язує організацію з ООН. Сім зігнутих ліній втілюють сім елементів інтелектуальної власності, викладених у Конвенції ВОІВ:

- літературні, художні й наукові твори;

- виконання артистів, фонограми, радіо- і телепередачі;

- винаходи в усіх областях людської діяльності;

- наукові відкриття;

- промислові зразки;

- товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та комерційні позначення;

- охорона від несумлінної конкуренції, а також усі інші права, що виникають у результаті інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній галузях.

Зібрання зігнутих ліній символічно вказує на те, що ВОІВ є форумом, відкритим для всіх партнерів і їхніх точок зору, а динамічна спрямованість ліній угору є вираженням ідей, руху й прогресу, які забезпечують інновації та творчість.

Такий задум ґрунтується на міцному фундаменті – назві та абревіатурі ВОІВ, які символізують її традиційну роль як центру міжнародної політики у сфері інтелектуальної власності.