Янукович "підняв гендерну політику на високий рівень"

Останній виступ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Львові 27 травня є свідоцтвом незнайомства із сучасними європейськими цінностями, а також виходу за межи допустимого у публічних висловлюваннях особи високого державного рівня.

Таку думку в коментарі УНІАН висловала президент міжнародного правозахисного центру «Ла Страда-Україна» Катерина ЛЕВЧЕНКО.

"Його заява з приводу того, що «економіка – це така чутлива жінка, до якої не можна підходити просто так, без розуму» є не тільки черговою демонстрацією браку розуміння суті гендерної рівності як засадничої європейської цінності та принципу дотримання прав людини, але й виявом тотальної кризи у розвитку та впровадженні державної гендерної політики в Україні, відсутністю компетентних та кваліфікованих фахівців з цих питань як в уряді, так і серед радників глави держави", - заявила К.ЛЕВЧЕНКО.

Правозахисниця нагадала, що цим виступом В.ЯНУКОВИЧ продовжив ряд дискримінаційних висловлювань по відношенню до жінок, яких спочатку відправили на кухню, а потім обмежили в участі в управлінні державними справами.

Також К.ЛЕВЧЕНКО зауважила, що рівно місяць тому, 27 квітня 2010 року, відповідаючи на питання членів Парламентської асамблеї Ради Європи, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що готовий в найближчому майбутньому зробити подальші кроки, щоб підняти питання гендерної політики на високий рівень.