Добкін відреагував на протистояння у парку Горького

Голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН закликає до врівноваженості у вирішенні проблеми будівництва транзитної дороги в міському парку культури і відпочинку ім. Горького, де виникли протистояння між громадянами і виконавцями робіт.

Про це йдеться в заяві М.ДОБКІНА, розміщеній на офіційному сайтіоблдержадміністрації.

«Події навколо будівництва транзитної дороги у Харкові через Лісопарк від вулиці Сумської до вулиці Новгородської змушують мене як голову обласної державної адміністрації зробити заяву», - йдеться у повідомленні.

За словами губернатора, “упродовж кількох тижнів з центральних та місцевих телеканалів лунають заклики псевдопатріотів та псевдозахисників природи про мовби знищення вікових лісів парку Горького. Мушу зазначити, що у формулюванні таких інформаційних пасажів є чимало помилок. Можливо, вони викликані непоінформованістю людей, яких використовують у своїх політичних планах купка так званої опозиції”.

М.ДОБКІН наголошує передусім, що «ця дорога – об’єкт суспільного значення, будівництво якої внесено до Генерального плану міста Харкова. По-друге, рішення про її будівництво ухвалене членами виконкому Харківської міської ради ще у 2005 році. По-третє, на будівництво дороги отримано всі відповідні дозволи, включаючи відповідні екологічні служби, а проект її зведення схвалений у 2008 році Міністерством регіонального будівництва». Крім того, вважає губернатор, «нова дорога покращить екологічну ситуацію, оскільки час руху автотранспорту буде скорочено майже вдвічі і зменшиться час простою автівок». Він наголошує, що такий висновок зробила найстаріша екологічна організації України – Товариство захисту природи.

«Занепокоєння також, - йдеться у заяві, - викликають провокаційні та хуліганські дії з боку добре проплачених так званих активістів-екологів та журналістів кишенькових ЗМІ. Підбурюючи громадськість, вони вже вдалися до звинувачення правоохоронців, що, виконуючи свої прямі обов’язки у рамках діючого законодавства, намагаються навести лад на об’єкті будівництва». При цьому губернатор заявив, що «ми підтримуємо правоохоронні органи у їх діях, і надалі сприятимемо у виконанні ними службових обов’язків якісно та вчасно».

М.ДОБКІН заявив, що «використання маргінальними політичними силами простих людей задля власних політичних дивідендів є неприпустимим», і закликав «авторів політичного шоу дослухатися до норм моралі і відповідальності, а тих, хто є його виконавцями – замислитись про відповідальність, яку вони нестимуть за скоєння правопорушень».

На думку М.ДОБКІНА, будівництво дороги від Сумської до Новгородської «має об’єднати всіх, хто не байдужий до зовнішнього вигляду міста, яке претендує на європейськість, а його шляхи прагнуть бути якісними та безпечними для пересування».

Керівник області заявив: «Ми готові до конструктивного діалогу та співпраці з усіма громадськими організаціями Харкова, які насправді дбають про його майбутнє. А тим, хто порушує Закон – нагадуємо, що для них маємо увесь інструментарій у рамках діючого законодавства для покарання».

Як повідомляв УНІАН, у парку ім. Горького за дозволом Харківського міськвиконкому триває пробивка просіки для дороги, яка, за інформацією влади, має розв’язати транспортні проблеми в цьому районі міста. З початку робіт їх противники вже більше тижня намагаються зупинити вирубування дерев, заявляючи, що воно ведеться незаконно. На просіці розбито намети, біля яких цілодобово чергують активісти, на дерева піднімаються альпіністи, щоб завадити вирубуванню. Періодично на місці подій відбуваються сутички.

Сьогодні вранці міліція затримала захисників парку ім. Горького, на територію вирубки заїхала будівельна техніка. Пізніше начальник Центру громадських зв’язків ГУ МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА повідомила, що активістів та захисників парку ім. Горького, яких було доправлено для складання протоколів до Дзержинського райвідділу міліції Харкова, відпущено. За її словами, захисники парку не чинили спротив працівникам міліції та «добровільно сіли, спокійно проїхали для складання протоколів». Л.ВОЛКОВА спростувала повідомлення деяких ЗМІ про те, що працівники міліції по відношенню до протестувальників застосовували фізичну силу.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, зараз на місці ведення робіт у парку чергують працівники міліції, кількість яких змінюється в залежності від кількості мітингувальників. Вони утримують активістів від проникнення до зони ведення робіт.