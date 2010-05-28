В Харкові міліція відпустила затриманих захисників парку

Активістів та захисників парку ім. Горького, яких було доправлено для складання протоколів до Дзержинського райвідділу міліції Харкова, відпущено.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник Центру громадських зв’язків ГУ МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.

За її словами, до Дзержинського райвідділу міліції для складання протокольної форми було доправлено 12 учасників конфлікту, серед яких були «і потерпілі, і непотерпілі учасники конфлікту». Станом на 11.00 «майже всі активісти відпущені», - сказала вона.

«Були доправлені обидві сторони конфлікту. Міліціонери складають протоколи. Якщо тяжкі тілесні ушкодження, то порушуватиметься кримінальна справа. Якщо не тяжкі тілесні, все одно отримуєте направлення на судово-медичну експертизу. Протоколи будуть направлені в суд. Потім за результатами судмедекспертизи буде вирішуватися питання порушення кримінальної справи», - сказала Л.ВОЛКОВА.

Попередньо вона спростувала наявність тяжких тілесних ушкоджень в учасників конфлікту.

«Якщо поламана рука, то міліціонер має порушити кримінальну справу, і людину, яка завдала ушкоджень, має бути затримано, бо це вже важкі тілесні, але якщо всі відпущені, то таких фактів, важких випадків, немає», - зазначила Л.ВОЛКОВА.

За її словами, захисники парку не чинили спротив працівникам міліції та «добровільно сіли, спокійно проїхали для складання протоколів». Л.ВОЛКОВА спростувала повідомлення деяких ЗМІ про те, що працівники міліції по відношенню до протестувальників застосовували фізичну силу.

«Якщо це було так, то нехай звертаються, нехай правомірність дій міліціонерів розглядає прокуратура», - наголосила Л.ВОЛКОВА.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, зараз на місці ведення робіт у парку чергують працівники міліції, кількість яких змінюється в залежності від кількості мітингувальників. Вони утримують активістів від проникнення до зони ведення робіт.

Як повідомляв УНІАН, у парку ім. Горького за дозволом Харківського міськвиконкому триває пробивка просіки для дороги, яка, за інформацією влади, має розв’язати транспортні проблеми в цьому районі міста. З початку робіт їх противники вже більше тижня намагаються зупинити вирубування дерев, заявляючи, що воно ведеться незаконно. На просіці розбито намети, біля яких цілодобово чергують активісти, на дерева піднімаються альпіністи, щоб завадити вирубуванню. Періодично на місці подій відбуваються сутички.

Сьогодні вранці міліція затримала захисників парку ім. Горького, на територію вирубки заїхала будівельна техніка.