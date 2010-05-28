Карпачова хоче закон про держдопомогу сім’ям з дітьми

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА дати доручення щодо підготовки законодавчого акту, яким передбачалося б встановлення державної допомоги по догляду за дитиною до трьох років, допомоги на дітей одиноким матерям і державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у розмірі, не нижчому від прожиткового мінімуму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого, про це йдеться в поданні, направленому Н.КАРПАЧОВОЮ напередодні Міжнародного дня захисту дітей Президенту щодо захисту соціальних прав дітей із малозабезпечених сімей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Омбудсман зазначає, що у сім’ях, де виховується четверо і більше дітей, показник бідності перевищує 60%. Бідність таких родин з дітьми стає хронічним явищем і практично успадковується ними. Аби запобігти цьому, на переконання Н.КАРПАЧОВОЇ, державна допомога сім’ям з дітьми, зокрема допомога по догляду за дитиною до трьох років, яка нині становить лише 130 грн., та допомога на дітей одиноким матерям (на дітей віком до 6 років сплачується 230 грн., від 6 до 18 років – 275 грн.) мають бути не нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку. Такий підхід, на переконання Н.КАРПАЧОВОЇ, має застосовуватися і при розрахунку соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Вона відзначає, що гострою залишається і проблема реалізації права на житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, по досягненні ними повноліття. За Законом «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», такі діти мають переважне право на забезпечення житлом, але на практиці ця норма не працює.

Навіть у разі закріплення житла за дітьми-сиротами дуже часто через недбалість або зацікавленість посадових осіб це житло незаконно відчужується або руйнується, діти ж залишаються просто неба і поповнюють лави безпритульних. На адресу Омбудсмана надходить щороку близько тисячі звернень щодо захисту прав дітей, кожне шосте з них стосується саме житлових прав дітей-сиріт.

В умовах фінансово-економічної кризи особливої гостроти набувають питання збереження пенсій, які призначаються дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у зв’язку з втратою годувальника та інвалідністю, а також аліментів, які нараховуються їм за час перебування в інтернатних закладах. Як свідчать результати моніторингу Омбудсмана, не завжди рішення щодо розміщення цих коштів на депозитних рахунках банків, їх збереження і використання приймаються керівниками дитячих закладів в інтересах дитини.

Н.КАРПАЧОВА підтримує позицію Верховного Суду України, що оптимальним з погляду забезпечення інтересів дитини та належного використання стягнутих аліментів є перераховування їх на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.

Наразі ж, оскільки не існує визначеного механізму відкриття таких рахунків, ухвалюючи рішення про стягнення аліментів на утримання дитини, переданої до органу опіки та піклування для влаштування в державний дитячий заклад, суди зобов`язують батьків перераховувати аліменти не на дитячі рахунки, а зазначеним органам або іншим державним установам, зазначає Н.КАРПАЧОВА.