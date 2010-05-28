Науково-практичний семінар «Правове забезпечення права людини на здоров’я»
Дата проведення: 29 травня 2010 року
Місце проведення: Конференц-зала Міжнародного центру перспективних досліджень, Київ вул. Пимоненка, 13a
Цільова аудиторія заходу – студенти та аспіранти юридичних факультетів.
Науково-практичний семінар буде присвячено наступним темам:
1. Право людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я
2. Конвенція ООН про права інвалідів як результат прогресивного розвитку прав людини
3. Реалізація прав інвалідів: роль громадянського суспільства
4. Волонтерство та проектна діяльність в умовах реформи охорони здоров’я
В якості лекторів запрошені спеціалісти у сфері міжнародного та національного права, медицини та соціальної роботи.
Участь у семінарі – безкоштовна.
Для участі у семінарі необхідна реєстрація.
Для реєстрації, будь-ласка, надішліть наступні відомості на електронну адресу контактних осіб:
· ФІО
· Вік
· ВУЗ, факультет
· Досвід роботи
З приводу участі у семінарі звертайтеся за такими контактами:
Руслан Алямкін
Скарбник ВГО «ЕЛСА Україна»
Treasurer@elsa.org.ua
+380635637373
Володимир Висоцький
Менеджер проекту "Дослідження перспектив імплементації Конвенції ООН про права інвалідів"
ЄБФ «Бейтейну – Наш Дім»
vysotskyy@gmail.com
+380688053901