Науково-практичний семінар «Правове забезпечення права людини на здоров’я»

Дата проведення: 29 травня 2010 року

Місце проведення: Конференц-зала Міжнародного центру перспективних досліджень, Київ вул. Пимоненка, 13a

Цільова аудиторія заходу – студенти та аспіранти юридичних факультетів.

Науково-практичний семінар буде присвячено наступним темам:

1. Право людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я

2. Конвенція ООН про права інвалідів як результат прогресивного розвитку прав людини

3. Реалізація прав інвалідів: роль громадянського суспільства

4. Волонтерство та проектна діяльність в умовах реформи охорони здоров’я



В якості лекторів запрошені спеціалісти у сфері міжнародного та національного права, медицини та соціальної роботи.

Участь у семінарі – безкоштовна.

Для участі у семінарі необхідна реєстрація.

Для реєстрації, будь-ласка, надішліть наступні відомості на електронну адресу контактних осіб:

· ФІО

· Вік

· ВУЗ, факультет

· Досвід роботи

З приводу участі у семінарі звертайтеся за такими контактами:

Руслан Алямкін

Скарбник ВГО «ЕЛСА Україна»

Treasurer@elsa.org.ua

+380635637373

Володимир Висоцький

Менеджер проекту "Дослідження перспектив імплементації Конвенції ООН про права інвалідів"

ЄБФ «Бейтейну – Наш Дім»

vysotskyy@gmail.com

+380688053901