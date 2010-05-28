Правозахисники стали на захист харківських природоохоронців

Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ), яка об’єднує 29 громадських організацій, висловлює стурбованість з приводу знищення багатовікових зелених насаджень у Харкові і насильства щодо їхніх захисників.

Про це йдеться у відкритому зверненні правозахисників, текст якого має в розпорядженні агентсво УНІАН.

Особливе занепокоєння УГСПЛ викликали факти знищення за рішенням Харківської міської ради багатовікових зелених насаджень у парку імені Горького, саду імені Шевченка, міському Лісопарку, що викликали численні протести громадськості та набули резонансу у ЗМІ.

Правозахисники розцінюють практику знищення дерев у Парку імені Горького як протизаконну, адже "її проведення не санкціоновано органами Мінприроди, суперечить Генеральному плану Харкова, природоохоронним та містобудівним нормам".

"Згадані рішення Харківської міської ради стосовно планування та забудови рекреаційних зон загального користування прийняті без жодного громадського обговорення, до якого органи владних повноважень змушують положення Оргуської конвенції, норми законів „Про охорону навколишнього природного середовища України” та „Про планування та забудову територій”, - йдеться у тексті звернення.

Правозахисники звертають увагу, що проведення масштабної рубки дерев у парку імені Горького 20 - 27 травня супроводжувалося фактами насильства зі сторони співробітників органів внутрішніх справ по відношенню до громадян, які намагалися протидіяти знесенню дерев. "Мали місце кричущі факти, коли невідомі молоді люди спортивної статури били громадян, а екскаватор ковшем травмував кількох людей. І все це відбувалося за повної бездіяльності працівників ОВС", - зазначають в Українській Гельсінській спілці з прав людини.

З огляду на це УГСПЛ звертається до органів прокуратури з вимогою опротестувати рішення Харківської міської ради стосовно планування та забудови рекреаційних зон міста, негайно припинити роботи по знесенню дерев у парку імені Горького, розпочати слідчі дії по фактах фізичного насильства щодо учасників громадянських протестних акцій.

"Ми вимагаємо від органів Мінприроди та Мінрегіонбуду проведення експертизи рішень Харківської міської ради стосовно планування та забудови рекреаційних зон міста та найскорішого встановлення правового статусу парку імені Горького, саду імені Шевченка, міського Лісопарку, який захищатиме їх від знищення", - заявляють правозахисники.

Як повідомляв УНІАН, у парку ім. Горького за дозволом Харківського міськвиконкому триває пробивка просіки для дороги, яка, за інформацією влади, має розв’язати транспортні проблеми в цьому районі міста. З початку робіт їх противники вже більше тижня намагаються зупинити вирубування дерев, заявляючи, що воно ведеться незаконно. На просіці розбито намети, біля яких цілодобово чергують активісти, на дерева піднімаються альпіністи, щоб завадити вирубуванню. Періодично на місці подій відбуваються сутички.

Сьогодні вранці міліція затримала захисників парку ім. Горького, на територію вирубки заїхала будівельна техніка. Пізніше активістів та захисників парку ім. Горького, яких було доправлено для складання протоколів до Дзержинського райвідділу міліції Харкова, відпущено.