Українські профспілки пікетували російське посольство

У Києві Всеукраїнська профспілка «Народна солідарність», інші незалежні профспілки, ліві та соціальні активісти провели пікетування консульства Російської Федерації в знак солідарності з шахтарями Кузбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, протестувальники передали Президентові Російської Федерації Дмитру МЕДВЄДЄВУ звернення, у якому вимагали припинити репресії і залякування робочих активістів і членів сімей загиблих і постраждалих в наслідок трагедії на шахті "Распадська". Протестувальники від Д.МЕДВЄДЄВА вимагали також здійснити реформи оплати праці на небезпечних добувних виробництвах Росії.

Нагадуємо, що 8 травня у Росії на шахті "Распадська" міста Мєждурєченськ сталася трагедія – в результаті вибуху газу загинули не менше 150 гірників. Як російські, так і українські протестувалиники вважають, що у трагедії повинні власники підприємства, які "фактично примушують шахтарів заради збільшення здобичі працювати, недотримуючись техніки безпеки".

Причиною трагедії стала і відсутність реального державного контролю у сфері охорони праці. Також організатори акції підкреслюють, що акції протесту російських шахтарів були брутально розігнані ОМОНом.

Українські активісти, скандуючи під консульством Російської Федерації гасла “Угля и крови вместо хлеба и соли”, “Шахты - рабочим, могилы - жандармам” та “Жизнь людей важнее прибыли”, вимагали також оприлюднення правди про те, що насправді сталося в Мєждурєченьску. Вимагали і посилення державного нагляду за оплатою праці та розширення контрольних функцій профспілок.

Організаторами акції виступили незалежні профспілки «Народна солідарність», «Захист праці» та «Пряма Дія», а також «Організація марксистів».

