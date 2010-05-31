Міліція отримала додаткову «кормушку» у вигляді поборів з неповнолітніх?

Завтра у Києві під стінами Київської міської державної адміністрації активісти кампанії "Свобода замість страху" проведуть акцію проти введення комендантської години, приурочену Міжнародному дню захисту дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, метою акції є звернути увагу громадськості на "лицемірство влади в справі "захисту дітей".

"В цей день політики і чиновники різних мастей твердять, як вони люблять і захищають дітей та підлітків. Разом з тим, в нашому суспільстві неповнолітні піддаються дискримінації за віковою ознакою. Одним з яскравих прикладів є введена в ряді міст і запланована до введення в Києві комендантська година", - заявляють організатори акції. На їхню думку, вона є свідченням "авторитарних тенденцій по створенню жорстко контрольованої держави".

"Вводячи цю норму, МВС додає рядовим патрульним та їх начальству, ще одну додаткову «кормушку» у вигляді поборів з неповнолітніх. Адже цілком зрозуміло, що після вступу цієї норми в дію мало хто припинить залишатися на вулиці після 22:00 і автоматично потрапляє в розряд злочинців, котрих необхідно карати", - заявляють активісти кампанії "Свобода проти страху".

На думку правозахисників, особливо загрозливим і небезпечним це виглядає в світлі нещодавнього вбивства в стінах одного з київських райвідділів міліції студента Ігоря ІНДИЛА.

"Таке нововведення є повним маразмом і демонструє тоталітарну психологію тих політиків, чиновників та депутатів, котрі проголосували за введення комендантської години у своїх містах. Це наступ авторитарної та ієрархічної системи, і йому ми маємо поставити заслон", - переконані громадські активісти.

Акція розпочнеться о 16:00. Організатори повідомляють, що аналогічні акції завтра пройдуть також у Харкові, Сімферополі та Житомирі.