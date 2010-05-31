Всеукраїнський форум-конференція правозахисників та антиколекторів на тему: «Як захистити права громадян уже сьогодні»

В порушення «Декларації прав дитини» та Конституції України Національний банк України подав до Верховної Ради України розроблений спільно з Асоціацією українських банків законопроект, який надає банківським установам можливість стягувати заставне майно у позичальників і виселяти їх разом з неповнолітніми дітьми, якщо позичальники більше ніж два місяці затримують виплату відсотків по кредиту. Даний законопроект 27 травня 2010 року вдало пройшов перше читання та отримав підтримку у ВР України.

НБУ в свій телеграмі №18-312, 2377-8404 просив комерційні банки надати інформацію про суддів, які на думку банкірів, винесли неправомірні рішення. Також банки почали реалізовувати новий метод «впливу» на позичальників – порушення кримінальних справ через правоохоронні органи з формальних причин, що часто кваліфікують як шахрайські дії.

Всім, хто не байдужий до проблем в банківській сфері та готовий стати на захист конституційних прав громадян, запрошуються до участі у Всеукраїнському форумі-конференції правозахисників та антиколекторів, який пройде 31 травня в конференц-зал Культурно-просвітницького центру «Мастер клас» за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 34.

Початок реєстрації 9.30 год. Форум буде працювати з 10.00 год до 17.30 год.

В рамках даного заходу буде зроблено звернення учасників Форуму до Президента України, Уряду та Верховної Ради України.

Організатори:

- Українська асоціація антиколекторів та правозахисників;

- Антиколекторна компанія «Ваша Надія» та всі її структурні підрозділи в 16 областях України;

- Всеукраїнскьке об’єднання підприємств "Спілка консультантов по экономіці та праву".

Контакти:

Телефон: 044 235 13 49; факс 044 234 47 95

м. тел. 0 66 924 67 68, 067 342 42 82

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