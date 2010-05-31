У Януковича написали нові судові правила

Адміністрація президента підготувала новий законопроект про реформу судоустрою.

Про це повідомляють джерела "Української правди".

За словами співрозмовника, в документі будуть враховані висновки Венеціанської комісії від 16 березня поточного року, а також висновки і рекомендації експертів ПАРЄ.

Новий закон буде називатися "Про судоустрій України та статус суддів". Він викладений на 159 сторінках, до якого додаються більше 250 сторінок порівняльної таблиці зі змінами у Цивільний, Адміністративний та Господарчий процесуальні кодекси.

Крім того, зазначається, що до кінця поточного року адміністрація підготує проекти законів про реформу Кримінально-процесуального кодексу та закону про прокуратуру.

Зокрема, згідно з законопроектом, терміни розгляд справ за адміністративними позовами будуть значно скорочені.

На розгляд адміністративних справ у суді першої інстанції буде надаватися 30 днів, на подачу жалобу про апеляцію - 10 днів, на розгляд апеляції - 30 днів. На подачу та розгляд касації відповідно 10 та 30 днів.

При цьому скасована можливість повторного розгляду справ.

До того ж, згідно з документом, суд зобов`язує органи влади надавати звіти про виконання судових рішень. В разі невиконання суди мають право накладати значні штрафи, половина якого буде стягуватись на користь державного бюджету, а інша половина - на користь позивача.

В адміністративних справах стосовно бездіяльності влади позови повинні будуть розглядатися протягом 5 днів без права оскарження прийнятого рішення.

Також під час розгляду адміністративних справ суди зможуть надсилати повідомлення та повістки електронною поштою. Для прискорення розгляду адміністративних справ усі органи влади будуть зобов`язані зареєструвати електронні поштові скриньки.

Реєстр усіх почтових скриньок повинен бути опублікований на офіційному сайті Державної судової адміністрації України.

Крім того, згідно з законопроектом, за прояв неповаги до суду суддя має право без складання протоколу та окремого розгляду справи накладати штрафи у розмірі 200 мінімальних заробітних плат або адмінарешт на 15 діб.

Також будуть повністю ліквідовані військові суди.