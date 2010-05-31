У харківському парку ім. Горького - нові сутички

Сьогодні зранку знову відбулися сутички у харківському парку ім. Горького, внаслідок яких постраждала літня жінка.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови товариства "Поступ", представник руху "Зелений форт" Ігор РОЗСОХА.

За його словами, зранку в парку з`явилися люди із бензопилами і почали спилювати дерева. Після спроби екологів перешкодити знищенню дерев розпочалася сутичка захисників парку із невідомими особами, на бейджах яких було написано "Муніципальна охорона". При цьому, зазначив І.РОЗСОХА, жодних інших документів представники "муніципальної охорони" не показали.

Так само, за словами представника руху "Зелений форт", не представлялися і присутні представники міліції. "Я нічого подібного не бачив ніколи! І свавілля міліції, і інше... Але щоб представники правоохоронних органів не представлялися людям в принципі, таке я бачив вперше", - сказав І.РОЗСОХА.

За його інформацією, під час сутички постраждала пенсіонерка Любов МЕЛЬНИК, яку з важкими травмами та підозрою на перелом хребта і пошкодження нирок забрала швидка.

"Це був масований акт насилля, людей штовхали, били ногами, руками! Журналістів, які намагалися це знімати, били по ногах", - розповів І.РОЗСОХА.

Як повідомив громадський активіст, міліція при цьому не втучалася і не намагалася розробонити сторони конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, у парку ім. Горького за дозволом Харківського міськвиконкому триває пробивка просіки для дороги, яка, за інформацією влади, має розв’язати транспортні проблеми в цьому районі міста. Від початку вирубки на місці робіт її противники вже близько тижня намагаються зупинити вирубування дерев, заявляючи, що воно ведеться незаконно. На просіці розбито намети, біля яких цілодобово чергують активісти, на дерева піднімаються альпіністи, щоб завадити вирубуванню.

Періодично на місці подій відбуваються сутички. 27 травня, близько 15.00 у зоні вирубки дерев у парку ім. Горького сталося зіткнення між виконавцями робіт і противниками вирубки, внаслідок чого постраждали двоє протестувальників, яких швидкою допомогою було доправлено до лікарні.

Для захисту зелених насаджень активісти громадських організацій створили рух "Зелений форт".