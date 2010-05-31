Всеукраїнська акція «Міліція відповість за вбивство!»

У вівторок, 1 червня, о 10.30 біля Шевченківського відділку МВС за адресою Герцена, 9 громадськість розпочне акцію протесту проти сваволі вітчизняних міліціонерів, які катують та вбивають людей в Україні. Активісти також протестуватимуть проти як фактичних, так і законодавчих (законопроект 2450) спроб влади та міліції обмежити право на мітинги в Україні.

Громадськість, студенти та матері пройдуть траурною ходою до Шевченківського відділку міліції, під який покладуть траурні вінки та квіти в пам`ять вбитого хлопця (всі присутні хлопці мають бути з зав`язаними на рукавах світлими хустинками).

Акції солідарності пройдуть і в регіонах. Контакти координаторів - https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AoHMr1s52mfCdHRtVUllR0JpaGliZFpaSDVsRzNBQ3c&hl=en

Організатори акції: громадські організації, активні люди, журналісти, одногрупники та сусіди вбитого хлопця.

З усіх питань звертайтесь до координатора акції - Євгенії Малих, +38 093 388 33 66, mal.e.ua@gmail.com