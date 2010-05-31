Учасники акції протесту в Харкові прикували себе до дерев

Сьогодні у Харкові в парку імені Горького вісім противників вирубки зелених насаджень прикували себе до дерев.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив Юрій КАЛЬЧЕНКО, голова громадської організації «Ми – харків’яни», яка є одним з організаторів акції протесту проти вирубки дерев у парку імені Горького, де з дозволу влади триває пробивка просіки для будівництва дороги.

«Шестеро людей прикували себе ланцюгами до одного дерева, ще двоє – до іншого», - сказав Ю.КАЛЬЧЕНКО.

За його словами, у понеділок зранку продовжилася вирубка дерев («з обох боків просіки»). Близько 50 людей «у чорних сорочках», а також лісоруби «почали тиснути» на активістів акції протесту, які перебувають в середині просіки, де ще залишилися дерева. Кілька альпіністів, які підтримують протестувальників, перебували вгорі на деревах.

Правозахисник також повідомив, що «сталися сутички, і було побито жінку».

Ю.КАЛЬЧЕНКО зазначив, що «міліція не втручалася» у конфлікт, а «документів на вирубку, на наші вимоги, так і досі не пред’явили». Так само, наголосив він, «ніхто з тих, хто розганяє харків’ян у парку, не представляється», «працівники міліції також ігнорують наші вимоги».

За даними правозахисника, сьогодні зранку у парку ім. Горького перебувало близько 200 людей – противників вирубки, включаючи дітей.

«Ми заявили, що фізично нас можуть «видавити» з парку, але духом нас не зламають», - сказав Ю.КАЛЬЧЕНКО.

У ці хвилини, повідомив він, з невідомих причин лісоруби припинили активні дії.