Тематична графіті-акція «Світ дитинства», присвячена Міжнародному Дню захисту дітей.

1 червня 2010 р. у м. Києві Міжнародний жіночий правозахисний Центр „Ла Страда-Україна” спільно з приймальником-розподільником для дітей МВС України в м. Києві проводить тематичну графіті-акцію «Світ дитинства», присвячену Міжнародному Дню захисту дітей.

Вже п’ятий рік поспіль Центр «Ла Страда – Україна» проводить тематичну графіті-акцію „Світ дитинства" для дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах – вихованців приймальника-розподільника. Під час такого свята діти мають можливість створити власний малюнок графіті на території приймальника-розподільника, взяти участь у конкурсі малюнку на асфальті та отримати подарунки від Центру «Ла Страда-Україна».

Мета даного заходу – привернути увагу влади та громадськості до забезпечення потреб дітей в кризі, а також до вирішення проблем захисту прав дітей в Україні. Адже Україна, ратифікувавши Конвенцію ООН про права дитини і позиціонуючи себе як член міжнародного співтовариства, будує середовище, сприятливе для дитини.

Акція проходитиме 1 червня в Київському приймальнику-розподільнику для дітей за адресою пров. Бондарівський, 14.

Початок святкового концерту об 11.00. Початок графіті-акції о 14.00

За додатковою інфорамцією звертатися за тел: (044) 205 37 36, 205 36 94

Контактна особа: Наталія Бочкор, директор департаменту захисту прав дитини Центру "Ла Страда-Україна"