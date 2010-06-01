Прес-конференція на тему: “Права людини в діяльності МВС”.

Учасники: Катерина Левченко, д.ю.н., колишній радник міністра внутрішніх справ з прав людини і гендерних питань; Олег Мартиненко, д.ю.н., колишній начальник Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ, полковник міліції у відставці; Вадим Пивоваров, колишній помічник міністра внутрішніх справ з прав людини у м.Києві. Учасники розкажуть: про діяльність Управління моніторингу у 2008-2009 рр. та якою вона могла би бути, якби Управління не було ліквідовано; про те, що роблять зараз колишні регіональні працівники Управління і якою буде їх робота поза межами МВС в майбутньому.

Також презентуватиметься доповідь «Права людини в діяльності МВС – 2009», опублікована видавництвом «Права людини» за підтримки МФ «Відродження» (вул..Хрещатик, 4, конференц-зал) Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Дата проведення: 10:30 03.06.2010