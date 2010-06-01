Герман розтлумачила футболки «Стоп цензурі!» як підтримку влади

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН вкотре наголошує, що глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ підтримує усі заходи, спрямовані на розширення свободи слова в Україні.

Про це Г.ГЕРМАН заявила в інтерв’ю УНІАН, коментуючи можливі наміри українських журналістів прийти на прес-конференцію Президента 4 червня у футболках з написами «Стоп цензурі!».

«Ми теж проти цензури у медіа. Тому будь-яку демонстрацію – футболками чи іншими засобами - ми трактуємо як підтримку нашим намаганням розширювати рамки свободи преси в Україні», - заявила заступник глави Адміністрації Президента.