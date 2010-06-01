15-16 червня в готелі «Русь» (м. Київ, вул. Госпітальна, 4) відбудеться міжнародна конференція «Соціальна реклама: обмін досвідом».

Конференцію проводить проект Європейського Союзу «Права дітей та жінок в Україні – комунікаційний компонент» разом із Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту. Загалом в заході приймуть участь понад 150 представників органів державної влади, громадянського суспільства, міжнародних донорських організацій та ЗМІ.

Протягом двох днів у рамках конференції буде представлено серію майстер-класів з найкращих комунікаційних практик та досвіду Європи у сфері соціальної реклами та комунікаційних програм. Учасникам буде надано можливість обговорити ключові комунікаційні теми під час більш ніж 20 різнопланових сесій, що будуть присвячені, зокрема, таким темам, як найкращі комунікаційні практики, вірусний маркетинг, аудіовізуальні засоби, стандарти та етичні засади соціальної реклами та інше.

На конференції представлять свої презентації такі організації, як Міжнародна амністія, Європейська асоціація комунікаційних агентств, а також ряд експертів з комунікацій та агентств, задіяних у сфері соціальної реклами.

Ми заохочуємо Вас зареєструватися сьогодні на сайті https://www.etouches.com/social_ad щоб взяти участь у конференції, а також ознайомитись з додатковою інформацією та більш детальною програмою цього заходу.

Увага! Організатори забезпечують відшкодування транспортних витрат (подорож до/з Києва), проживання у готелі Русь та харчування протягом конференції.

