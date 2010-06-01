Чи поширено в Україні насильство над дітьми (опитування)

Більшість громадян вважають, що в Україні поширено насильство над дітьми.

Такого висновку дійшли експерти Інституту проблем управління імені Горшеніна, провівши опитування на тему: «Чи захищені права дитини в Україні?».

Згідно з даними дослідження, переданими УНІАН, більше половини українців (53,6%) вважають, що права дітей в Україні не захищені. З них 34,1% відповіли «швидше, ні» на це питання, «точно ні» - 19,5%. Близько третини опитаних (36,2%) дотримуються протилежної точки зору. З них 32,8% відповіли на питання, чи захищені в Україні права дитини, «швидше, так», а 3,4% - «точно так». Важко відповісти на це питання кожному десятому українцю (10,2%).

На думку більшості українців (78,0%), серед негативних явищ, що представляють загрозу для дитинства, в нашій країні найбільш поширено насильство над дітьми. Лише 16,3% опитаних вважають, що такої проблеми в Україні немає. Другою за ступенем розповсюдження є проблема дитячої безпритульності – її виділили в опитуванні 75,9% респондентів; разом з тим 17,6% опитаних не вважають, що ця проблема є в Україні.

Далі, на думку більшої частини українців (63,8%), слідує таке явище, як дитяча порнографія, а 27,0% опитаних вважають, що така проблема в країні не поширена. Більше половини респондентів (52,0%) вважають, що в Україні поширена дитяча злочинність, а 33,8% - дотримуються протилежної точки зору. З приводу того, наскільки поширена в нашій країні проблема експлуатації дітей, думки українців розподілилися майже порівну: 44,9% опитаних упевнені, що таке явище поширене, і 44,6% вважають, що не поширене.

Більше половини українців (52,8%) вважають, що сьогодні держава в першу чергу повинна вирішувати проблему безпритульних і бездоглядних дітей. Далі слідують алкоголізм і наркоманія серед дітей і підлітків (46,9%); проблеми дитячого дозвілля (46,5%); дитяча і підліткова злочинність (45,8%). На думку 38,1% опитаних, держава в першу чергу повинна вирішувати проблему низького рівня життя українських сімей, які мають дітей, а на думку 35,7% - проблему виховання дітей в дошкільних і шкільних установах. Близько чверті опитаних (26,7%) назвали такою проблемою насильство стосовно дітей в сім`ях, а 22,8% - проблему усиновлення українських дітей іноземними громадянами. Кожен шостий українець (15,8%) вважає першочерговою проблемою, яку має вирішувати держава, усиновлення дітей українськими і іноземними громадянами. Кожен десятий українець вважає, що вирішуватися державою сьогодні мають проблема поганих життєвих умов дітей-сиріт у спеціалізованих дитячих установах (11,6%) і проблема егоїстичності нинішнього суспільства, небажання мати і виховувати дітей (9,7%). Вважають, що держава має вирішувати в першу чергу інші проблеми, пов`язані з дитинством, 7,4% респондентів, а 2,2% - важко відповісти на це питання.

Більшість громадян України (79,8%) вважають, що необхідно збільшити відповідальність за продаж сигарет і алкоголю неповнолітнім. Із них 51,7% відповіли на це питання «точно так», а 28,1% - «швидше, так». Не вважають, що відповідальність за продаж сигарет і алкоголю неповнолітнім потрібно посилювати, 14,3% респондентів. Із них 11,6% дали відповідь «швидше, ні» на це питання, 2,7% - «точно ні». Важко відповісти – 5,9% опитаних.

Велика частина українців (62,5%) переконані, що особи, які скоїли особливо тяжкі злочини стосовно дітей, повинні бути страчені, і підтримують зняття мораторію на страту для цієї категорії злочинців. Із них відповідь «точно так» на це питання дали 32,8%, «швидше, так» - 29,7% респондентів. Протилежної точки зору дотримується кожен п`ятий опитаний (20,6%). З них 15,4% відповіли на питання «швидше, ні», 5,2% - «точно ні». Важко відповісти на питання про те, чи слід страчувати злочинців, скоївши злочини стосовно дітей, 16,9% громадян України.

*** Телефонне опитування проводилося Інститутом Горшеніна з 28 по 30 червня 2010 року. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.