Хто в державі захистить дітей від порноінтернету?

Рівень безпеки в мережі Інтернет сьогодні стає частиною безпеки держави. Вона вважає, що робить все, аби захистити мораль своїх громадян. На жаль, реального захисту практично немає. Він зводиться до декларування того, що складовою частиною державної політики є захист дітей та молоді від негативної інформації, в першу чергу, порнографії та насильства, яка надходить з мережі Інтернет.

Отже, існує Закон України „Про захист суспільної моралі”. Відповідно до нього Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі є постійним позавідомчим державним експертним і контролюючим органом. Він і є відповідальним за утвердження здорового способу життя, належного стану моральності суспільства. Чи не найголовнішим „досягненням” роботи комісії стала розробка Пам`ятки для батьків „Діти. Інтернет. Мобільний зв`язок". А де ж практичні результати? Хто хоч раз показово відповів за порушення закону? Поки що ніхто не відміняв статтю 301 Кримінального кодексу (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів – позбавлення волі до 12 років). Цю статтю бояться значно менше, аніж заборону руху на червоний сигнал світлофору.

Реагуючи на прохання батьків, звернення громадських організацій та думку дитячих психологів, держава знову робить спробу повернутися обличчям до проблеми. Днями стало відомо, що вищезгадана комісія та Міністерство освіти і науки пропонують МВС створити спеціальний підрозділ по боротьбі з кібернетичною злочинністю. На думку міністра освіти і науки Дмитра Табачника, якщо правоохоронні органи підтримають цю ініціативу, то в державі функціонуватиме структура, яка професійно відстежуватиме насильство та запобігатиме розповсюдженню порнографії в мережі Інтернет.

Знову пропонується створити чергову структуру, комісію. Чи буде вона ефективна? А може доцільно було б об’єднати зусилля існуючих органів в межах їх чималих повноважень? Адже існує закон та покарання за його порушення. Існують державні інституції, що мають повноваження та технічні можливості, аби в законний спосіб запобігти забрудненню Інтернету.

Міністерство внутрішніх справ зобов’язане „закрити” цей ринок збуту ганебного товару. Що воно робить крім полювання на підпільні порно-студії? А де ж позиція, точніше, конкретні дії Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації?

Невже ж й надалі будемо гратися в комісарів? А чи не краще виконувати свої обов’язки тим, кого, до речі, фінансують у вигляді податків батьки?

Ігор Шевченко, громадський діяч

