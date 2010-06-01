Северінсен: пропозиції Януковича мають «пройти» Венеціанську комісію

Колишній співдоповідач Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні (в 1995-2007 рр.) Ханна СЕВЕРІНСЕН вважає, що пропонований Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ законопроект щодо судової реформи має отримати висновок Венеціанської комісії.

Про це йдеться в заяві Х.СЕВЕРІНСЕН стосовно судової реформи в Україні, переданій УНІАН.

“Я ознайомилася з пропозиціями щодо судової реформи, які подав Президент України В.ЯНУКОВИЧ. Вони назріли вже давно, але, на превеликий жаль, є низка питань, які викликають серйозну стурбованість”, - зазначає колишній доповідач ПАРЄ.

“Перше і найголовніше, реформа обмежується змінами до законів і не зачіпає положення Конституції, не дивлячись на численні рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи та Венеціанської комісії”, - зазначає Х.СЕВЕРІНСЕН і додає: “Будь-яка реформа без змін до Конституції з точки зору судоустрою буде недосконалою та незавершеною”.

По-друге, відзначає вона, “законопроектом пропонується подальше розширення повноважень Вищої ради юстиції – дозволити їй призначати та звільняти голів судів. З чинним складом ВРЮ це може знищити незалежність судів. По-третє, законопроектом пропонується встановити малу кількість членів ради суддів, при цьому вони матимуть широкі повноваження, включаючи призначення голови Державної судової адміністрації. Це може призвести до створення контролю над Радою Суддів через маніпуляцію з вибором її членів. По-четверте, необхідно вивчити питання щодо подальшої спеціалізації судової системи та щодо радикального зменшення повноважень Верховного Суду, що не було підтримано у висновках Венеціанської комісії стосовно попереднього законопроекту із судової реформи у березні 2010 р.”.

На переконання Х.СЕВЕРІНСЕН, “головним є те, що законопроект, запропонований Президентом, повинен пройти повну процедуру розгляду парламентом, а не бути прийнятий поспіх, як це трапилося нещодавно зі змінами щодо закону про Вищу раду юстиції. Перед остаточним затвердженням парламентом закон повинен бути представлений на розгляд Венеціанської комісії, а її рекомендації повинні бути враховані”.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді 31 травня 2010 року було зареєстровано проект закону про судоустрій і статус суддів, поданий Президентом України В.ЯНУКОВИЧЕМ.

31 травня на засіданні робочої групи з питань судової реформи Президент заявив, що ухвалення та реалізація положень проекту нового закону про судоустрій і статус суддів стане основою подальшого проведення реформи судочинства.