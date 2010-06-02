У Харкові знову сутички: трьох людей забрала «швидка»

Сьогодні у Харкові в парку культури і відпочинку ім. Горького відбувся черговий наступ на захисників зелених насаджень, які другий тиждень поспіль захищали дерева від вирубки, наметове містечко згорнуте, акція протесту перемістилася до приміщення облдержадміністрації.

Як повідомив кореспонденту УНІАН учасник «Зеленого фронту», наступ почався о 4-й ранку, коли на місці вирубки з’явилися близько 50 осіб у чорному одязі. Вони разом з лісорубами, які увімкнули пилки, пішли шеренгою на захисників дерев.

«Людей відтісняли грубою силою, били ногами, прикованих відірвали від стовбурів, по ходу пиляли навіть ті дерева, на яких перебували альпіністи. Після того як виникла реальна загроза життю людей, ми згорнули намети і покинули місце побоїща», - сказав співрозмовник агентства.

Він повідомив, що «кілька людей травмовано і трьох забрала «швидка допомога», міліція не втручалася в сутички, але «затримувала наших людей».

За словами активіста, після цього захисники зелених насаджень вийшли з парку і попрямували вулицею Сумською в центр міста до майдану Свободи, де перед приміщенням облдержадміністрації їм перекрив дорогу кордон міліції. Після тривалих суперечок його вдалося обійти завдяки втручанню депутатів облради, зокрема і колишнього губернатора Арсена АВАКОВА.

У ці хвилини близько 200 людей пікетують Будинок рад – приміщення облдержадміністрації та обласної ради.

«Ми хочемо звернути увагу громадськості на кричущі порушення прав людей і законів», - сказав співрозмовник агентства.

Напередодні в.о. Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС на одному з місцевих телеканалів заявив, що роботи з вирубки дерев ведуться законно, і наголосив, що «ця дорога буде збудована».

Як повідомляв УНІАН, у парку ім. Горького з дозволу Харківського міськвиконкому триває пробивка просіки для дороги, яка, за інформацією влади, має розв’язати транспортні проблеми в цьому районі міста. Від початку вирубки на місці робіт її противники вже другий тиждень намагаються зупинити вирубування дерев, заявляючи, що воно ведеться незаконно. На просіці було розбито намети, біля яких цілодобово чергували активісти, на дерева піднімалися альпіністи, щоб завадити вирубуванню.

Періодично на місці подій відбуваються сутички. 27 травня, зокрема, близько 15.00 у зоні вирубки дерев у парку ім. Горького сталося зіткнення між виконавцями робіт та противниками вирубки, внаслідок чого постраждали двоє протестувальників, яких швидкою допомогою було доправлено до лікарні.

28 травня голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН заявив, що занепокоєний «провокаційними та хуліганськими дії з боку добре проплачених так званих активістів-екологів та журналістів кишенькових ЗМІ». «Підбурюючи громадськість, вони вже вдалися до звинувачення правоохоронців, що, виконуючи свої прямі обов’язки у рамках діючого законодавства, намагаються навести лад на об’єкті будівництва», - сказав він.